El sol despejó el camino para el inicio de las Intervillas

Finalmente, el clima terminó sonriéndole al Club de Tafí del Valle y las Intervillas podrán desarrollarse con normalidad. Tras una mañana marcada por una intensa lluvia que había inundado por completo las instalaciones del predio, el mediodía trajo alivio: cesaron las precipitaciones y apareció el sol, llevando calma a la organización.
De este modo, con las canchas ya secas y en excelente estado, el cronograma de actividades se desarrollará según lo previsto. A solo minutos del inicio del certamen, programado para las 17, las delegaciones comienzan a arribar a las instalaciones del también conocido Club de Veraneantes, donde se acreditan, reciben sus kits de camisetas y se reencuentran con colegas que, en cuestión de minutos, pasarán a ser rivales.
La agenda
La actividad de este viernes se pondrá en marcha puntualmente a las 17 en la cancha de fútbol, con el duelo femenino entre los equipos locales: Tafí B se medirá ante Tafí A. Una hora más tarde, a las 18, será el turno de los Veteranos, que reeditarán el cruce entre los dos combinados tafinistos. El cierre de la jornada futbolera llegará a las 19, cuando Villa Nougués enfrente a Marcos Paz en la rama femenina.
En simultáneo, las raquetas comenzarán a tener protagonismo desde la tarde. A las 18, el tenis tendrá tres frentes abiertos: en Damas, chocarán Villa Nougués y Tafí B; en Caballeros, Tafí B se medirá ante Raco B; y en Veteranos Mixtos, Tafí A enfrentará a Raco B.
El pádel, disciplina que suma adeptos año tras año, también tendrá su estreno a las 18 con el partido femenino entre Raco B y Tafí B. A las 19 será el turno de los varones de esos mismos equipos. Ya entrada la noche, la actividad continuará: a las 20 jugarán Villa Nougués y Tafí A en la rama masculina, mientras que a las 21 cerrarán la jornada de pádel las mujeres de esas mismas delegaciones.
Cuando el sol caiga sobre los cerros, la iluminación artificial del club se encenderá para dar paso al vóley. La acción en la red comenzará a las 20 con el duelo femenino entre Raco A y Raco B. A las 21 llegará el turno de los hombres con el cruce entre Tafí A y Tafí B, y el broche de oro de este primer día de competencia lo pondrán, a las 22, los equipos masculinos de Villa Nougués y Marcos Paz.