El sol despejó el camino para el inicio de las Intervillas

Cuando el sol caiga sobre los cerros, la iluminación artificial del club se encenderá para dar paso al vóley. La acción en la red comenzará a las 20 con el duelo femenino entre Raco A y Raco B. A las 21 llegará el turno de los hombres con el cruce entre Tafí A y Tafí B, y el broche de oro de este primer día de competencia lo pondrán, a las 22, los equipos masculinos de Villa Nougués y Marcos Paz.