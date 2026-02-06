San Martín y el primer abrazo del año en casa

El calendario todavía marca amistosos, pruebas y ajustes, pero para la gente de San Martín hay fechas que pesan distinto. Y esta es una de ellas. Mañana desde las 17.30, en La Ciudadela, el “Santo” volverá a encontrarse con su público en un partido a puertas abiertas contra Tucumán Central, en lo que será la primera presentación del equipo de Andrés Yllana frente a sus hinchas. Más allá del rival y del carácter preparatorio del encuentro, el verdadero protagonista será el reencuentro: la tribuna y el equipo mirándose otra vez a los ojos.
La Ciudadela volverá a poblarse de banderas, murmullos y expectativas. Será el primer contacto directo entre los hinchas y un plantel que empieza a tomar forma de cara al debut oficial de la Primera Nacional, previsto para el 15 de febrero ante Patronato, también en casa. Para Yllana, el amistoso de mañana representa algo más que una simple prueba futbolística: es una oportunidad para medir sensaciones, respuestas y, sobre todo, la conexión con la gente.
En los encuentros anteriores frente a Mitre, Güemes y Gimnasia de Jujuy, el entrenador comenzó a mostrar una idea clara, con una columna vertebral que se repite y se consolida. En el mediocampo, el triángulo conformado por Santiago Briñone, Jorge Juárez y Matías “Caco” García aparece como el eje del equipo. Briñone, con mayor responsabilidad en la distribución; Juárez, aportando despliegue y recuperación; y García, como el conductor natural, el encargado de darle sentido a cada avance.
En ofensiva, también hubo una base sostenida. Gonzalo Rodríguez, Facundo Pons y Luciano “Turbo” Ferreyra fueron los nombres que más minutos compartieron en ataque. Allí, sin embargo, asoma una de las primeras competencias internas fuertes del plantel: la llegada de Benjamín Borasi. El exjugador de Sarmiento aparece como una alternativa directa para Ferreyra y le suma a Yllana una variante interesante por velocidad, desequilibrio y presencia ofensiva. El duelo por ese puesto promete ser uno de los focos a seguir, tanto hoy como en las próximas semanas.
El armado del equipo, de todos modos, todavía no está cerrado. San Martín continúa activo en el mercado de pases con un objetivo concreto: sumar un “5” de marca. En caso de lograrlo, la idea del cuerpo técnico sería modificar el mediocampo: Briñone pasaría a jugar como interno y Juárez saldría del “11” inicial. Por ahora, ese perfil no apareció y el entrenador trabaja con las herramientas disponibles, aunque desde el club aseguran que siguen analizando opciones para reforzar el plantel.
Otro sector que se mantiene bajo observación es el de los laterales. En dos amistosos, Yllana eligió como titulares a Lucas Diarte y Víctor Salazar; en el restante, en cambio, les dio lugar a Elías López y Nahuel Gallardo. La zaga central, en tanto, parece más definida: Ezequiel Parnisari y Nicolás Ferreyra se perfilan como la dupla principal, aportando experiencia y solidez en el fondo. Mientras que Guillermo Rodríguez y Tiago Peñalba parecen correr desde atrás.
En ese contexto aparece también Kevin López, una de las últimas incorporaciones del “Santo”. Su adaptación y el rol que pueda ocupar en la zona media es otra de las incógnitas que empieza a despejarse con el correr de los partidos. Para Yllana, cada minuto suma información y cada prueba deja conclusiones.
Pero más allá de nombres, esquemas y búsquedas tácticas, el amistoso de mañana tiene un valor emocional innegable. Es el reencuentro entre el equipo y su gente, el primer aplauso, la primera exigencia, el primer termómetro real de lo que será el clima en La Ciudadela durante la temporada. San Martín vuelve a mostrarse en casa y la gente vuelve a sentirse parte.
Según informó el club, las entradas podrán adquirirse exclusivamente en las boleterías del estadio, mañana de 9 a 17. El encuentro será a puertas abiertas y con acceso para el público local. La popular tendrá un valor de $5.000 para socios y $15.000 para no socios, mientras que la platea costará $10.000 para socios y $20.000 para no socios. Una diferenciación pensada para priorizar a quienes acompañan de manera habitual.
Mañana no se juegan puntos, pero se empiezan a jugar sensaciones. Y en La Ciudadela, cuando la gente vuelve a encontrarse con su equipo, eso nunca es un detalle menor.