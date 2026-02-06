San Martín y el primer abrazo del año en casa

El calendario todavía marca amistosos, pruebas y ajustes, pero para la gente de San Martín hay fechas que pesan distinto. Y esta es una de ellas. Mañana desde las 17.30, en La Ciudadela, el “Santo” volverá a encontrarse con su público en un partido a puertas abiertas contra Tucumán Central, en lo que será la primera presentación del equipo de Andrés Yllana frente a sus hinchas. Más allá del rival y del carácter preparatorio del encuentro, el verdadero protagonista será el reencuentro: la tribuna y el equipo mirándose otra vez a los ojos.