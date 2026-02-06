Sospecha de apuestas deportivas en el tenis: miró su celular en pleno partido y no volvió a ganar un punto

El encuentro, correspondiente a los octavos de final, se definió en el tie-break del tercer set. Humbert había ganado el primero por 7-6, cayó 3-6 en el segundo y llegó a estar 4-3 arriba en el desempate final. En ese momento, el francés de 27 años se dirigió a su banco, tomó su teléfono, lo miró durante unos segundos, pidió disculpas y regresó a la cancha.