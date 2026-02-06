"Riesgo de fuga": la abogada argentina acusada de gestos racistas en Brasil fue trasladada a una comisaría

“Soy Agostina Páez, acusada de injuria racial en Brasil. Acabo de recibir una notificación de que hay una orden de detención para mí por peligro de fuga, cuando tengo una tobillera electrónica y estoy a disposición de la Justicia desde el día uno”, dijo. Y agregó: “Se están vulnerando todos mis derechos. Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”.