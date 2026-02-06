¿Cuántos años vivirás según tu fecha de nacimiento? La numerología lo explica

¿Cómo calcular cuántos años vas a vivir según la numerología?

El cálculo es sencillo: sumas los dígitos de tu fecha de nacimiento hasta obtener un solo dígito. Por ejemplo, si naciste el 15 de agosto de 1988, la suma sería: 1 + 5 + 0 + 8 + 1 + 9 + 8 + 8 = 40. Luego, sumas nuevamente: 4 + 0 = 4. Este número final es el que revela la proyección de vida según la numerología.