Policías de franco y familiares protestaron en Santa Fe por mejoras salariales y condiciones laborales

Ante el clima de tensión, el gobierno provincial prepara una serie de anuncios para descomprimir la situación. Entre las medidas en evaluación se encuentra el pago de un plus de 500.000 pesos para los policías que realicen patrullajes en las principales ciudades, como Rosario y Santa Fe, y una bonificación adicional de 200.000 pesos para quienes se desempeñen como conductores de patrulleros.