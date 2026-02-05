Policías de franco y familiares protestaron en Santa Fe por mejoras salariales y condiciones laborales
Tras el suicidio de un suboficial en Rosario, hubo manifestaciones en varias ciudades. El gobierno de Maximiliano Pullaro anunciaría un plus de $500.000 para patrullajes y otros incentivos para descomprimir el conflicto.
El suicidio de un policía frente a la Jefatura de Rosario expuso el malestar que atraviesan sectores de la Policía de Santa Fe. Durante el miércoles y el jueves, familiares de efectivos y policías de franco realizaron protestas en distintas ciudades de la provincia, entre ellas Rosario, Vera y Reconquista, en reclamo de mejoras salariales y condiciones laborales.
Ante el clima de tensión, el gobierno provincial prepara una serie de anuncios para descomprimir la situación. Entre las medidas en evaluación se encuentra el pago de un plus de 500.000 pesos para los policías que realicen patrullajes en las principales ciudades, como Rosario y Santa Fe, y una bonificación adicional de 200.000 pesos para quienes se desempeñen como conductores de patrulleros.
Pullaro negó abandono de tareas policiales
El gobernador Maximiliano Pullaro aseguró que durante las protestas no hubo abandono de tareas y que el servicio policial se mantuvo activo. Incluso, señaló que en Rosario se reforzó el plantel con efectivos provenientes de otras localidades de la provincia.
Según datos oficiales, la respuesta a las llamadas al 911 no se vio afectada: el tiempo promedio de llegada fue de 6,47 minutos, por debajo del promedio general de 7:10.
El trasfondo del reclamo: traslados y gastos personales
Desde el Ministerio de Seguridad reconocen que el conflicto tiene un trasfondo estructural. La mayoría de los policías que prestan servicio en Rosario provienen del norte santafesino y deben recorrer hasta 500 kilómetros dos o tres veces por semana.
Actualmente, el Estado solventa parte de esos traslados mediante 12 ómnibus diarios, pero muchos efectivos, debido al régimen de 12 horas de trabajo por 36 de descanso, optan por quedarse en Rosario, afrontando gastos de alojamiento y comida con recursos propios.
Ante este escenario, el gobierno evalúa implementar un régimen similar al de las fuerzas federales, que contempla el alojamiento en hoteles pagados por el Estado para los efectivos destinados lejos de su lugar de origen.
El suicidio que detonó las protestas
El detonante de las manifestaciones fue el suicidio del suboficial Oscar Valdez, de 32 años, integrante del Cuerpo de Infantería. El sábado pasado se disparó en la puerta de la Jefatura de Rosario y falleció el miércoles. Según fuentes policiales, era un efectivo muy querido dentro de la fuerza.
El caso reavivó la preocupación por la salud mental en las fuerzas de seguridad. Solo en 2025, en la zona de Rosario se registraron 17 suicidios de personal policial, gendarmes y agentes penitenciarios.
Suboficiales jóvenes, el sector más afectado
El gobierno provincial identificó que el mayor nivel de malestar se concentra en los suboficiales jóvenes, que suelen ser destinados a ciudades del sur santafesino, donde el ingreso a la fuerza tiene un bajo nivel vocacional, especialmente en Rosario.
A la protesta inicial se sumaron luego familiares de policías detenidos o pasados a disponibilidad, un fenómeno que ya se repitió en conflictos anteriores y que fue el último grupo en retirarse de la Jefatura rosarina.
Mirada atenta del gobierno y contexto político
Desde el Ejecutivo santafesino indicaron que la situación comenzó a descomprimirse cuando se advirtió que se despejaría el ingreso a la Jefatura si era necesario. Sin embargo, también señalaron que detectaron maniobras externas a la fuerza policial que están siendo observadas con atención.
El conflicto se da en un contexto político sensible: este sábado está prevista la llegada del presidente Javier Milei a Santa Fe, donde encabezará el acto por el aniversario del Combate de San Lorenzo.