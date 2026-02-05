Secciones
Laura Alonso sobre la creación de la Oficina de Respuesta Oficial: "El Estado no debe fabricar la verdad"

"Jamás usar el aparato estatal para imponer la ´verdad oficial´. Esperemos que esta ´oficina´ se agote en un olvidable mensaje de X", expresó la diputada porteña.

Hace 2 Hs

La legisladora porteña Laura Alonso rechazó la creación de la Oficina de Respuesta Oficial anunciada por el Gobierno nacional y defendió la libertad de expresión.

La exvocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) se pronunció en contra del nuevo organismo al afirmar que “la libertad de expresión es el corazón de la democracia republicana” y que “el debate público, su esencia”.

“Si hay un aspecto en el que seguro no debe intervenir el Estado de ninguna manera es en “fabricar la verdad”. No hay excusas”, sostuvo en una publicación de la red social “X”.

“Los que elegimos ser protagonistas de la vida pública estamos sometidos a un escrutinio que incluye también la expresión de falsedades, mentiras y operaciones”, explicó la exfuncionaria de Jorge Macri.

Y luego completó: “Es parte de nuestro trabajo responder, desmentir y rendir cuentas. Jamás usar el aparato estatal para imponer la ´verdad oficial´”.

“Esperemos que esta ´oficina´ se agote en un olvidable mensaje de X”, finalizó Alonso.

