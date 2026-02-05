Atlético se sostiene en su idea y busca el triunfo que lo confirme

“El equipo tiene identidad, eso para mí está muy claro. Los muchachos juegan bien al fútbol, intentan todo el tiempo y son protagonistas, y eso nos va a llevar a ganar los próximos partidos”, aseguró Colace, conforme con la respuesta del plantel en estas primeras fechas. Sin embargo, el técnico no esquivó el principal déficit: “Claramente falta el gol para poder llevarnos el partido. Tenemos muchas ocasiones en todos los encuentros, más de doce chances para definir, pero no las concretamos”.