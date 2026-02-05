Atlético se sostiene en su idea y busca el triunfo que lo confirme

Atlético transita los primeros compases del torneo con sensaciones contrapuestas. El funcionamiento colectivo convence puertas adentro, pero los resultados todavía no acompañan. En la antesala del duelo del domingo frente a Sarmiento en Junín, el entrenador Hugo Colace y los futbolistas Leonel Di Plácido y Luis Ingolotti analizaron el presente del equipo, coincidieron en que la identidad de juego está definida y señalaron que el gran desafío inmediato es transformar el dominio en goles y triunfos.
“El equipo tiene identidad, eso para mí está muy claro. Los muchachos juegan bien al fútbol, intentan todo el tiempo y son protagonistas, y eso nos va a llevar a ganar los próximos partidos”, aseguró Colace, conforme con la respuesta del plantel en estas primeras fechas. Sin embargo, el técnico no esquivó el principal déficit: “Claramente falta el gol para poder llevarnos el partido. Tenemos muchas ocasiones en todos los encuentros, más de doce chances para definir, pero no las concretamos”.
El entrenador anticipó un compromiso complejo en Junín. “Es un partido cerrado porque ellos también necesitan los puntos y se juega en una cancha más chica. Va a ser muy compacto, pero vamos a hacer todo lo posible para traernos los tres puntos”, remarcó. Además, explicó que la semana larga de trabajo permitió profundizar el análisis del rival y ajustar detalles tácticos, aunque todavía evalúa posibles cambios en la formación.
Pese a que Atlético acumula más de un año sin victorias como visitante, Colace relativizó el peso de la estadística. “No pesa. Nosotros necesitamos ganar sea cual sea la cancha”, afirmó. Y defendió la continuidad de la base titular: “Formé un equipo en el que juegan todos, porque los que entran son tan importantes como los que están adentro. Se juega con una intensidad muy alta”.
Desde la mirada de Leonel Di Plácido, el plantel comparte ese diagnóstico optimista. “Estamos preparando muy bien el partido. Lo que pasó el año pasado ya lo queremos dejar de lado; queremos hacer nuestro propio camino. El equipo está intenso y en el modo que nosotros queremos”, expresó. Para el lateral, la diferencia entre empatar y ganar está en pequeños detalles: “Son mínimos ajustes en el tramo final. Nos falta la victoria para que sea todo perfecto, pero estamos muy contentos”.
Di Plácido también se refirió a la racha negativa fuera de casa y al impacto anímico. “Son cosas pasadas. Queremos romper con ese fantasma y sellar con una victoria lo bien que venimos haciendo”, sostuvo.
En su rol de capitán, valoró la cohesión del grupo: “Hay muchos referentes que aportan lo suyo. No somos el mejor equipo de la Argentina, pero sí uno muy intenso que quiere meterse entre los mejores”.
En la misma línea, el arquero Luis Ingolotti destacó la solidez colectiva y la confianza en la idea del entrenador. “Estamos todos alineados con Hugo. Creo que estamos haciendo buenos partidos y no tengo dudas de que esto va a cambiar”, señaló. El guardameta subrayó el trabajo defensivo: “Hoy casi no me estaban pateando al arco. Eso habla del esfuerzo de todo el equipo para que el rival llegue en situaciones incómodas”.
Ingolotti reconoció que la sensación interna es de haber merecido más puntos. “Es algo que tenemos todos, pero también sabemos que faltan algunas cosas para empezar a ganar y estamos en búsqueda de eso”, explicó. Para el arquero, un triunfo puede ser el punto de quiebre: “Suma mucho en lo anímico y en la confianza. Necesitamos empezar a ganar para meternos en los puestos de arriba”.
El contexto del fútbol argentino, con marcadores ajustados y partidos definidos por detalles, refuerza esa idea. “Hoy ningún equipo está siendo muy superior a otro. Todo se define por detalles y hay que reducir el margen de error”, advirtió Ingolotti, atento también a la incidencia de la pelota parada en canchas de dimensiones reducidas como la de Sarmiento.
En lo futbolístico, Colace ensayó durante la semana con la misma formación que enfrentó a Central Córdoba y Huracán, señal de respaldo al funcionamiento. “Solo falta el gol, pero las situaciones las tenemos”, insistió el entrenador. El probable once incluiría a Ingolotti; Di Plácido, Gianluca Ferrari, Gastón Suso y Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Kevin Ortiz y Ezequiel Ham; Franco Nicola, Leandro Díaz y Nicolás Laméndola.
El plantel realizará el último entrenamiento táctico antes de viajar el sábado por la mañana rumbo a Buenos Aires y luego trasladarse a Junín. Allí, Atlético buscará algo más que tres puntos: pretende confirmar su identidad, romper la racha como visitante y convertir las buenas sensaciones en resultados concretos.
“Para nosotros es muy importante cortar esa mala racha y empezar a pensar en los puestos de arriba”, sintetizó Ingolotti. La frase resume el sentimiento de un equipo que cree en su camino y que sabe que el próximo paso debe darse en el marcador.