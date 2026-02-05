Secciones
Cambia el bono a partir del nueve de febrero para jubilados: nuevo requisito de Anses

La modificación se da en un contexto de movilidad mensual, con ajustes progresivos en los ingresos del sistema previsional.

El bono previsional que paga la Anses a jubilados y pensionados con haberes más bajos cambia su forma de liquidación a partir del 9 de febrero. El refuerzo económico presenta un esquema variable y nuevos topes de ingresos que determinan quiénes lo cobran y en qué monto.

Cómo funciona el bono previsional de Anses en febrero

El bono de Anses es un complemento económico destinado a jubilados y pensionados que no alcanzan determinados niveles de ingresos. Su diseño contempla escalas móviles que se actualizan todos los meses en función de los aumentos oficiales.

Desde febrero, el refuerzo:

Se paga completo a quienes cobran el haber mínimo

Se reduce de manera progresiva para quienes superan ese monto

Desaparece al alcanzar el tope máximo definido por Anses

Nuevo requisito para cobrar el bono de febrero

A partir del 9 de febrero, el bono pasa a liquidarse bajo un esquema variable, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

En febrero, los valores quedan definidos de la siguiente manera:

Haber mínimo: $359.254,35

Bono máximo: hasta $70.000

Tope de ingresos: $429.254,35

Los jubilados que cobran el haber mínimo reciben el bono completo. En cambio, quienes perciben ingresos superiores acceden a un monto menor, que se reduce progresivamente hasta desaparecer al alcanzar el tope establecido.

Bono de Anses: cómo impacta el cambio en los jubilados

La actualización se aplica de forma automática, según el haber mensual de cada beneficiario. Anses recordó que el refuerzo no es permanente y se redefine mes a mes de acuerdo con los valores vigentes del sistema previsional.

De esta manera, el nuevo esquema establece con mayor precisión quiénes acceden al bono en febrero y en qué condiciones, manteniendo el foco en los jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

