Secciones
EconomíaNoticias económicas

El riesgo país anota su mayor suba en tres meses y las acciones argentinas caen hasta 8% en Wall Street

El S&P Merval se hunde 2,9%, los bonos soberanos vuelven a caer y el riesgo país se mantiene por encima de los 500 puntos básicos en un contexto de tensión política y aversión global al riesgo.

El riesgo país anota su mayor suba en tres meses y las acciones argentinas caen hasta 8% en Wall Street
Hace 3 Hs

El mercado financiero argentino vuelve a mostrar señales de debilidad este jueves. Los bonos en dólares operan nuevamente en baja, el riesgo país registra su mayor suba en casi tres meses y las acciones argentinas se desploman tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, con caídas de hasta 8% en los ADRs.

En este escenario, el riesgo país medido por J.P. Morgan sube con fuerza y se dirige a la zona de los 520 puntos básicos, consolidándose por encima del umbral clave de los 500 puntos, que había logrado perforar la semana pasada por primera vez en casi ocho años.

Bonos en baja y presión sobre el riesgo país

Los títulos soberanos en dólares extienden el sesgo negativo de las últimas ruedas. Dentro de la curva, los Globales registran caídas de hasta 0,8%, encabezadas por el GD46, seguido por el GD38 (-0,5%). Por su parte, los Bonares ceden hasta 1,4%, con bajas lideradas por el AL41 y el AL35 (-0,5%).

La debilidad de los bonos impide una nueva compresión del riesgo país, que vuelve a alejarse de los mínimos recientes y refleja el aumento de la cautela entre los inversores.

Fuerte caída del S&P Merval

En la plaza local, el S&P Merval cae 2,9% tanto en pesos como en dólares. Las acciones líderes operan con mayoría de bajas, encabezadas por el sector financiero.

Entre las mayores pérdidas se destacan BBVA (-5,1%), Grupo Supervielle (-5%), Grupo Financiero Galicia (-3,5%) y Banco Macro (-3,4%).

Las pocas subas de la jornada corresponden a Metrogas, que avanza hasta 1,3%, y Aluar (+1%).

ADRs argentinos se desploman en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York profundizan las pérdidas. Los ADRs caen hasta 8%, liderados por Bioceres, seguida por Grupo Supervielle (-7,4%) y BBVA (-7,1%), en línea con el deterioro del clima financiero local y la aversión global al riesgo.

Ruido político, FMI y contexto internacional adverso

Los mercados reaccionan a una combinación de factores. La reciente renuncia de Marco Lavagna al INDEC, tras la decisión del Gobierno de no modificar por ahora la base de cálculo del IPC, generó ruido político y volvió a afectar la confianza de los inversores.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que los cambios en las ponderaciones del índice de inflación se realizarán una vez finalizado el proceso de desinflación, argumentando razones técnicas junto al presidente Javier Milei.

En paralelo, una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en el país para realizar una revisión de metas, mientras que a nivel global predomina un clima de aversión al riesgo, con caídas de hasta 1,4% en los principales índices de Estados Unidos.

Temas Luis CaputoMarco Lavagna
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Martes negro para las acciones de empresas argentinas

Martes negro para las acciones de empresas argentinas

Lo más popular
El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos
1

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves
2

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente
3

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?
4

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo
5

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?
6

El crimen de Érika Antonella Álvarez: ¿Hubo un encuentro sexual en esa casa?

Más Noticias
Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente

Habló la madre de uno de los detenidos por el ataque en Tafí del Valle: "Mi hijo entró a separar y hoy está preso como un delincuente"

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: Queremos terminar con el clientelismo

Lisandro Catalán propone eliminar las comunas rurales en Tucumán: "Queremos terminar con el clientelismo"

No es Shein ni Temu: la nueva plataforma low cost que gana terreno en Argentina

No es Shein ni Temu: la nueva plataforma low cost que gana terreno en Argentina

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

Tucumán vuelve a estar en alerta amarilla por lluvia: qué dice el pronóstico del tiempo para este jueves

El plan de Caputo para el Indec: por qué el Gobierno frenó el nuevo IPC y qué busca a futuro

El plan de Caputo para el Indec: por qué el Gobierno frenó el nuevo IPC y qué busca a futuro

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

Estos ocho alimentos que comés todos los días son ultraprocesados y no lo sabías

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

El crimen de Érika Álvarez: los defensores de Sosa sostienen que el hecho se desarrolló en un contexto de excesos

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Ataque en Tafí del Valle: ¿se rompe un pacto de silencio entre los rugbiers?

Comentarios