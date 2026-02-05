Calor sofocante, cielo cargado y tormentas inminentes: así cambiará el tiempo en Tucumán
El calor extremo volvió a hacerse sentir con fuerza en Tucumán. Este jueves, la temperatura máxima rondará los 37 grados, con una sensación térmica que podría superar los 40, producto de la elevada humedad y un ambiente “pesado, sofocante”, tal como describió en LA GACETA Cristofer Brito, observador meteorológico.
“Hoy es uno de esos días típicos de verano intenso que, por suerte, no fueron tan frecuentes en esta temporada”, señaló, aunque aclaró que el alivio está “a la vuelta de la esquina”. Según detalló, un frente frío, débil, pero efectivo, ya avanza sobre la provincia desde Córdoba y comenzará a sentirse durante la noche en la provincia.
Las primeras consecuencias se esperan entre las 20 y las 23, cuando se desarrollen chaparrones y tormentas que podrían ser localmente fuertes. “Este frente frío va a traer consigo tormentas importantes durante la noche y marcará el inicio de un descenso de temperatura”, explicó el especialista, quien advirtió que no se trata de un cambio brusco. “No es para sacar las camperas, pero sí para que bajen las máximas, que es lo más relevante”.
De acuerdo al pronóstico, el viernes las temperaturas máximas descenderán hasta los 24 o 25 grados, mientras que el sábado se mantendrán entre los 25 y 26. El domingo, en tanto, el termómetro volverá a repuntar levemente, con valores cercanos a los 29 o 30 grados. “Es un alivio importante si lo comparamos con el calor y la humedad que vamos a tener hoy”, remarcó Brito.
En cuanto a las lluvias, el período más significativo se extenderá desde la noche de este jueves hasta el mediodía del sábado. En ese lapso, podrían acumularse entre 50 y 90 milímetros en promedio en distintos puntos de la provincia. “Son lluvias que en algunos lugares pueden ser intensas y significativas, y podrían provocar anegamientos temporarios en zonas bajas”, advirtió. Por ese motivo, el Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta para la noche de hoy y para todo el viernes.
Consultado sobre lo que resta del verano, Brito adelantó que los días de calor intenso no desaparecerán por completo. “Vamos a seguir teniendo jornadas calurosas. De hecho, para la próxima semana, entre miércoles y jueves, podrían volver valores altos de temperatura”, indicó. No obstante, destacó un cambio en la dinámica. “Lo importante es que ahora vamos a tener alternancia: dos o tres días de calor, luego baja la temperatura, y así sucesivamente, siempre con algún frente frío de por medio que traerá lluvias”.