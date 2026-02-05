Calor sofocante, cielo cargado y tormentas inminentes: así cambiará el tiempo en Tucumán

En cuanto a las lluvias, el período más significativo se extenderá desde la noche de este jueves hasta el mediodía del sábado. En ese lapso, podrían acumularse entre 50 y 90 milímetros en promedio en distintos puntos de la provincia. “Son lluvias que en algunos lugares pueden ser intensas y significativas, y podrían provocar anegamientos temporarios en zonas bajas”, advirtió. Por ese motivo, el Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta para la noche de hoy y para todo el viernes.