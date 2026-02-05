Secciones
La UNT será sede de un encuentro que debate cómo debería enseñarse hoy en la universidad

Las Jornadas Académicas de Universidades del Norte Grande se realizarán el 13 de marzo en la UNT, con inscripción gratuita y ejes centrados en docencia, inclusión, currículum y democracia.

JORNADAS ACADÉMICAS. La UNT recibirá el 13 de marzo a universidades del Norte Grande para debatir. JORNADAS ACADÉMICAS. La UNT recibirá el 13 de marzo a universidades del Norte Grande para debatir. / GOOGLE
Hace 3 Hs

Docentes, estudiantes y graduados de universidades nacionales del NOA se darán cita el próximo 13 de marzo de en la Universidad Nacional de Tucumán para participar de las Jornadas Académicas de Universidades del Norte Grande, un espacio de intercambio que busca poner en discusión el presente y el futuro del trabajo docente en la universidad pública.

Bajo el lema “El oficio de la docencia universitaria hoy. Formación, currículum y democracia”, el encuentro propone abrir conversaciones necesarias sobre cómo se enseña, qué se enseña y desde qué lugar se construye conocimiento en un contexto atravesado por transformaciones tecnológicas, culturales, sociales y generacionales.

Un debate que atraviesa a toda la universidad pública

Las Jornadas son organizadas por el Consejo de Planificación Regional de la Educación Superior del NOA, el Foro de Rectoras y Vicerrectoras y el Consorcio de Horco Molle. La modalidad será a través de conversatorios, pensados para generar participación y reflexión colectiva entre los distintos actores del sistema universitario.

La propuesta parte de entender al trabajo docente como una práctica académica, pero también social y política, atravesada por nuevas demandas estudiantiles, cambios en las trayectorias educativas y condiciones laborales que se modifican de manera constante.

Cuatro ejes para pensar cómo se enseña hoy

El encuentro estará organizado en cuatro ejes temáticos que orientarán las discusiones:

- El oficio docente en las universidades del NOA como trabajo, identidad y política educativa.

- Las políticas de inclusión, transmisión del conocimiento y vínculos pedagógicos en la universidad pública.

- El currículum universitario y los saberes socialmente relevantes.

- La relación entre universidad, democracia y derechos humanos a 50 años del golpe cívico-militar.

JORNADAS ACADÉMICAS. La UNT recibirá el 13 de marzo a universidades del Norte Grande para debatir docencia, currículum, inclusión y democracia. JORNADAS ACADÉMICAS. La UNT recibirá el 13 de marzo a universidades del Norte Grande para debatir docencia, currículum, inclusión y democracia. / CAPTURA DE PANTALLA

Estos ejes buscan abrir preguntas sobre el rol actual del docente universitario, el impacto de la inteligencia artificial y las tecnologías digitales en las aulas, y la articulación entre docencia, investigación y extensión en un contexto social desafiante.

Memoria, derechos humanos y universidad pública

La fecha no es casual. En el marco de los 50 años del golpe de 1976, las Jornadas adquieren un sentido especial al reafirmar el compromiso de las universidades del Norte Grande con la memoria, la verdad y la justicia.

La propuesta invita a revisar cómo la historia reciente sigue influyendo en las prácticas pedagógicas, en los vínculos institucionales y en la manera en que se produce y transmite conocimiento dentro de la universidad pública.

Cómo participar de las Jornadas en la UNT

La actividad será gratuita y requiere inscripción previa a través de un formulario online: https://forms.gle/ocn

Las consultas podrán realizarse desde el 5 de febrero al correo: jornadas.docencia2026@gmail.com

Se espera la participación de representantes de distintas universidades nacionales del NOA, en un encuentro que busca generar debate, intercambio y nuevas miradas sobre el presente de la educación superior.

