Hombres “princesos”, red flags y pantallas: cómo se vinculan hoy los tucumanos

Las formas de vincularse cambiaron, y no sólo entre los más jóvenes. En Tucumán, como en el resto del país, las relaciones sexoafectivas atraviesan un proceso de redefinición marcado por el feminismo, la tecnología y la crisis de los viejos mandatos. “Hoy hay un desencuentro entre hombres y mujeres que tiene más que ver con lo sociocultural que con lo individual”, contó en diálogo con LA GACETA la psicóloga y sexóloga Gabriela Silva Molina (MP 3.462).