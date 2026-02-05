Baleó a un ciclista durante un intento de robo y fue detenido en Famaillá

Un joven de 22 años fue detenido en Famaillá acusado de haber baleado a un ciclista durante un intento de robo ocurrido sobre avenida Mitre de esa ciudad. El ataque se produjo cuando la víctima se negó a entregar su teléfono celular y fue herida de un disparo en una de sus piernas.
La investigación estuvo a cargo del personal del Área Investigativa de la Comisaría Famaillá, que logró identificar a uno de los sospechosos a partir del análisis de registros fílmicos y diversas tareas de campo.
Según se pudo reconstruir, el acusado actuó junto a otro individuo. Ambos se movilizaban en una motocicleta cuando interceptaron al hombre que circulaba en bicicleta y lo amenazaron con un arma de fuego.
Ante la resistencia de la víctima, uno de los asaltantes efectuó varios disparos, uno de los cuales impactó en el muslo derecho del ciclista, quien posteriormente radicó la denuncia que dio inicio a la causa.
Con las pruebas reunidas, los efectivos solicitaron medidas judiciales que se concretaron este miércoles, con apoyo del Grupo Irruptivo de Infantería Famaillá. El operativo se llevó a cabo en un domicilio del barrio Oeste Sur, donde se logró la aprehensión del presunto autor material del ataque.
Durante el procedimiento, la Policía secuestró prendas de vestir, un arma de fabricación casera, municiones, una réplica de pistola, un rifle de aire comprimido y otros elementos de interés para la investigación.
Las actuaciones fueron elevadas a la autoridad judicial, que dispuso el alojamiento del detenido en la dependencia policial correspondiente, mientras continúan las tareas investigativas para dar con el segundo partícipe del ilícito.