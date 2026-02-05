Secciones
SociedadActualidad

Un joven tucumano trabaja de mozo en la playa para financiar su pasión por el arte

Facundo Mendoza se desempeña como mozo en Villa Gesell durante la temporada de verano. Con largas jornadas y sacrificios, busca financiar su carrera como dibujante, mostrando la realidad del trabajo estacional lejos de casa.

Hace 1 Hs

En medio del bullicio de la temporada de verano en la costa atlántica, Facundo Mendoza, un joven oriundo de Tucumán, se desempeña como mozo en la playa, una labor que, si bien exigente, le permite financiar su verdadera pasión: el dibujo.

La historia de Facundo, revelada a través de las cámaras de LG Play, pone de manifiesto la realidad de muchos jóvenes que eligen el trabajo estacional lejos de casa para impulsar sus proyectos personales y profesionales. Lejos de la imagen de unas "vacaciones eternas", su día a día está marcado por largas jornadas y un compromiso inquebrantable con sus metas artísticas.

Facundo llegó a Villa Gesell con el objetivo claro de aprovechar la alta demanda laboral que genera el verano. Su jornada como trabajador gastronómico es intensa y requiere de una dedicación constante. Desde tempranas horas de la mañana hasta bien entrada la noche, Facundo atiende a los veraneantes, sirviendo mesas, gestionando pedidos y asegurándose de que cada cliente disfrute de su estadía. Este tipo de empleo, característico de las ciudades costeras durante la temporada alta, implica un ritmo acelerado y la necesidad de adaptarse rápidamente a las exigencias del servicio.

El motor principal que impulsa a Facundo a enfrentar estas extenuantes jornadas es su vocación como dibujante. Cada propina recibida, cada peso ganado con esfuerzo, se destina a sostener su arte. Esto incluye la compra de materiales, la inversión en cursos o talleres, y el tiempo necesario para dedicarse a perfeccionar su técnica y desarrollar su estilo. Esta estrategia de autofinanciación es común entre artistas emergentes que carecen de otros medios de sustento, y resalta la determinación de Facundo por no abandonar su sueño creativo.

El caso de Facundo Mendoza no es un hecho aislado. Cada verano, miles de jóvenes de distintas provincias argentinas se trasladan a los centros turísticos costeros en busca de oportunidades laborales. Este fenómeno de migración interna estacional es un pilar fundamental para la economía de estas localidades, que dependen en gran medida de la mano de obra temporaria para atender la afluencia masiva de turistas. Estos trabajadores, a menudo invisibilizados, son quienes sostienen la infraestructura de servicios que permite el disfrute de las vacaciones para millones de personas.

A pesar de las exigencias de su empleo, Facundo encuentra momentos para dedicarse a su arte. La disciplina y la organización se vuelven cruciales para equilibrar las responsabilidades laborales con el desarrollo de sus proyectos personales. Es probable que sus horas libres, escasas y valiosas, sean dedicadas al dibujo, a la conceptualización de nuevas ideas o a la práctica de técnicas.

