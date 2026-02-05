Un joven tucumano trabaja de mozo en la playa para financiar su pasión por el arte

El caso de Facundo Mendoza no es un hecho aislado. Cada verano, miles de jóvenes de distintas provincias argentinas se trasladan a los centros turísticos costeros en busca de oportunidades laborales. Este fenómeno de migración interna estacional es un pilar fundamental para la economía de estas localidades, que dependen en gran medida de la mano de obra temporaria para atender la afluencia masiva de turistas. Estos trabajadores, a menudo invisibilizados, son quienes sostienen la infraestructura de servicios que permite el disfrute de las vacaciones para millones de personas.