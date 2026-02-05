Secciones
Test de personalidad: tu fruta preferida dice más de vos de lo que creés

Elegir una fruta no es solo una cuestión de gusto: este test viral propone asociar tu preferencia con rasgos de la personalidad y revela qué dice sobre vos de manera simple y entretenida.

Por LA GACETA Hace 4 Hs

Los test virales de personalidad siguen siendo uno de los contenidos más elegidos en redes sociales y portales digitales, ya que combinan entretenimiento con autoconocimiento. En este caso, la consigna es tan sencilla como reveladora: elegir una fruta preferida y descubrir qué rasgos de la personalidad se asocian a esa elección.

Aunque no se trata de un análisis científico, el test propone una lectura lúdica que invita a reflexionar sobre gustos, actitudes y formas de vincularse. Ideal para compartir, comentar y comparar resultados, se convirtió en una tendencia que suma miles de interacciones.

Elegí una de las ocho frutas

El significado de tu elección

1. Manzana

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo y una de las más saludables. Si esta fruta es tu favorita es que sos consciente del necesario cuidado de tu salud. Es probable que seas una persona atlética, con actividad física, y que seas disciplinado en tus rutinas para cuidar cuerpo y mente. También sos carismático, franco y extrovertido, disfrutando de la vida con entusiasmo.

2. Mango

El mango es una fruta que cada vez se consume más en nuestro país. Si es tu favorita, seguramente seas una persona testaruda y un poco cabezota. Te cuesta reconocer tus errores y tenés puntos de vista muy sólidos sobre los problemas. También sos una persona muy lógica y preferís el pensamiento racional para permitir que los sentimientos no nublen tus decisiones.

3. Naranja

La naranja es otra de las frutas con más éxito, sobre todo ahora que está de temporada. Si es esta tu favorita es porque seguramente seas una persona paciente y perseverante, que demuestras seriedad en tu día a día y te esfuerzas por conseguir tus objetivos vitales. No haces promesas vacías y sos digno de confianza, además de reflexivo.

4. Pera

La pera también es otra de las imprescindibles en el frutero y si es tu favorita quiere decir que desbordas energía y siempre estás activo, necesitando estimulación constante. Sos inquieto y te enfadas con facilidad, además de emprender muchas tareas que te desmotivan y acabas dejando a un lado. Tenés virtudes como la empatía, la sensibilidad y la alegría.

5. Cereza

Si es la cereza tu fruta favorita es porque sos una persona imaginativa, con mucho mundo interior, quizás introvertida y reservada. Te cuesta hablar de tus sentimientos, pero sos encantadora con la gente a la que conoces bien. Te ven como alguien leal, tranquilo y optimista.

6. Banana

Si, por el contrario, preferís la banana es porque tu salud no está entre tus prioridades. Sí, te cuidas, pero no te obsesionas y preferís vivir la vida. Sos una persona positiva y con esperanza, cálida y de buen corazón. Sos amable, educado y respetuoso y, de hecho, a menudo se aprovechan de vos por tu buen carácter, pero aprendes rápido y no repetís los errores.  

7. Sandía

Una de las reinas del verano, si la sandía es tu bocado predilecto es que sos una persona trabajadora, organizada e inteligente. Te caracterizas por ser eficiente en todas las empresas que te proponen o te propones tu mismo, con creatividad y capacidad de adaptación a todas las circunstancias aunque no sean favorables.

8. Limón

Si el sabor del limón es de tu gusto por encima del resto significa que te gusta el orden y valoras mucho la higiene. Mantener las cosas ordenadas y limpias, especialmente tu casa y tu lugar de trabajo, ayuda a que tu entorno haga lo mismo. Tenés una naturaleza organizativa y sos una persona con mucha creatividad.

