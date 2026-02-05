Test de personalidad: tu fruta preferida dice más de vos de lo que creés

La manzana es una de las frutas más consumidas en el mundo y una de las más saludables. Si esta fruta es tu favorita es que sos consciente del necesario cuidado de tu salud. Es probable que seas una persona atlética, con actividad física, y que seas disciplinado en tus rutinas para cuidar cuerpo y mente. También sos carismático, franco y extrovertido, disfrutando de la vida con entusiasmo.