Reclamo ante los cortes de energía

Según los reportes presentados por la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista S.A. (Cammesa), que coordina y opera el sistema eléctrico en el país para equilibrar la generación y la demanda, hubo interrupciones del servicio de alta tensión entre el 22 y 23 de enero en Tucumán, con caída de cables de línea de alta tensión entre Concepción y Aguilares, que sacaron de servicio a la Estación Transformadora Aguilares, con un saldo de 60.000 usuarios sin luz eléctrica por más de 4 horas. Según el informe del gobierno tucumano, la respuesta de la guardia de Transnoa llegó cuando habían pasado más de dos horas, “lo que hace muy notorio la falta de cuadrillas como de equipamiento para dar respuesta inmediata”. Cabe recordar que en marzo de 2024 hubo una reunión entre la Secretaría de Energía, EDET y Transnoa y en la que, según se anunció, “se establecieron tareas de coordinación entre las áreas de las empresas transportista, distribuidora y el ente regulador, para minimizar y prever inconvenientes en el futuro, con una rápida respuesta y mantenimiento preventivo”. Cinco meses después, en octubre, a raíz de varios cortes prolongados hubo un reclamo importante al ENRE para pedirle una inspección generalizada sobre los trabajos de Transnoa “en cuanto a mantenimiento y operación de línea”.