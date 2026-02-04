La mamá de Ian Moche respondió a los ataques de Lilia Lemoine y la diputada volvió a insultarla: "Vieja cobarde"

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, volvió a quedar en el centro de la polémica tras atacar públicamente al niño activista por los derechos de las personas con autismo Ian Moche, de 12 años, y a su madre, Marlene Spesso. Luego de que la mujer respondiera a las agresiones, la legisladora redobló sus declaraciones con nuevos insultos.