AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta para cobrar el 20% retenido

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) todavía están a tiempo de cobrar un ingreso extra que no se paga todos los meses. Se trata del 20% que Anses retiene durante el año y que solo se libera si el titular presenta un trámite obligatorio dentro del plazo establecido.
La fecha límite ya está confirmada y es clave cumplirla para no perder el dinero acumulado.
Qué es la Libreta AUH y para qué sirve
La Libreta AUH es el mecanismo mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) verifica que los niños, niñas y adolescentes a cargo cumplan con los requisitos básicos del programa.
A través de este trámite se acredita:
Controles de salud obligatorios
Calendario de vacunación completo
Asistencia escolar regular
Si esta información no se valida, Anses no habilita el pago del 20% retenido e incluso puede suspender la asignación.
Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso
El trámite es gratuito, sin turno y 100% online. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:
Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar los datos.
Descargar e imprimir el formulario correspondiente.
Llevar el formulario a la escuela y al centro de salud para que lo completen, firmen y sellen.
Sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG, hasta 3 MB).
Subir la imagen en Mi Anses y confirmar la presentación.
Una vez enviado, solo resta esperar la validación del organismo.
Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH
El monto que se paga corresponde al acumulado anual del 20% retenido y varía según la zona y la condición del menor:
$188.069,40 por hijo en zona general
$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general
$244.491,60 por hijo en zona austral
$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral
Estos valores se pagan por cada hijo que tenga la Libreta correctamente presentada.
Cuándo se cobra el 20% retenido de la AUH
Luego de presentar la Libreta AUH, Anses demora alrededor de 60 días en acreditar el pago. La fecha exacta depende del momento en que se apruebe la documentación.
Es importante tener en cuenta que este cobro:
No se paga junto con la AUH mensual
No se acredita junto con la Tarjeta Alimentar
Puede depositarse en una fecha distinta al calendario habitual
Una vez realizado el trámite, no es necesario repetirlo hasta el año siguiente, siempre que se mantengan los requisitos.
Fecha límite para presentar la Libreta AUH
Anses confirmó que el plazo máximo para presentar la Libreta AUH correspondiente al período 2025 es el 31 de marzo de 2026.
Desde el organismo remarcaron que se trata de un trámite obligatorio y que no habrá pago retroactivo para quienes no lo presenten dentro del plazo.
La prórroga busca facilitar la certificación escolar y sanitaria al inicio del ciclo lectivo, pero la fecha es definitiva. A partir de abril, el dinero retenido no podrá recuperarse.