Secciones
SociedadActualidad

AUH: hasta cuándo se puede presentar la Libreta para cobrar el 20% retenido

Se trata de un monto que Anses retiene durante el año y que solo se libera si el titular presenta un trámite obligatorio dentro del plazo establecido.

Beneficiarios de la AUH Beneficiarios de la AUH
Hace 41 Min

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) todavía están a tiempo de cobrar un ingreso extra que no se paga todos los meses. Se trata del 20% que Anses retiene durante el año y que solo se libera si el titular presenta un trámite obligatorio dentro del plazo establecido.

La fecha límite ya está confirmada y es clave cumplirla para no perder el dinero acumulado.

Qué es la Libreta AUH y para qué sirve

La Libreta AUH es el mecanismo mediante el cual la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) verifica que los niños, niñas y adolescentes a cargo cumplan con los requisitos básicos del programa.

A través de este trámite se acredita:

Controles de salud obligatorios

Calendario de vacunación completo

Asistencia escolar regular

Si esta información no se valida, Anses no habilita el pago del 20% retenido e incluso puede suspender la asignación.

Cómo presentar la Libreta AUH paso a paso

El trámite es gratuito, sin turno y 100% online. Para hacerlo, hay que seguir estos pasos:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Ir a la sección Hijos > Libreta AUH y verificar los datos.

Descargar e imprimir el formulario correspondiente.

Llevar el formulario a la escuela y al centro de salud para que lo completen, firmen y sellen.

Sacar una foto clara del formulario completo (formato JPG, hasta 3 MB).

Subir la imagen en Mi Anses y confirmar la presentación.

Una vez enviado, solo resta esperar la validación del organismo.

Cuánto se cobra por presentar la Libreta AUH

El monto que se paga corresponde al acumulado anual del 20% retenido y varía según la zona y la condición del menor:

$188.069,40 por hijo en zona general

$612.401,00 por hijo con discapacidad en zona general

$244.491,60 por hijo en zona austral

$796.122,60 por hijo con discapacidad en zona austral

Estos valores se pagan por cada hijo que tenga la Libreta correctamente presentada.

Cuándo se cobra el 20% retenido de la AUH

Luego de presentar la Libreta AUH, Anses demora alrededor de 60 días en acreditar el pago. La fecha exacta depende del momento en que se apruebe la documentación.

Es importante tener en cuenta que este cobro:

No se paga junto con la AUH mensual

No se acredita junto con la Tarjeta Alimentar

Puede depositarse en una fecha distinta al calendario habitual

Una vez realizado el trámite, no es necesario repetirlo hasta el año siguiente, siempre que se mantengan los requisitos.

Fecha límite para presentar la Libreta AUH

Anses confirmó que el plazo máximo para presentar la Libreta AUH correspondiente al período 2025 es el 31 de marzo de 2026.

Desde el organismo remarcaron que se trata de un trámite obligatorio y que no habrá pago retroactivo para quienes no lo presenten dentro del plazo.

La prórroga busca facilitar la certificación escolar y sanitaria al inicio del ciclo lectivo, pero la fecha es definitiva. A partir de abril, el dinero retenido no podrá recuperarse.

Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
1

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control
2

Así será el nuevo sistema de viviendas en Tucumán: cuotas reales, alquiler con opción a compra y mayor control

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
3

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una casa del horror en Salta
4

La joven japonesa que cruzó el mundo por amor y terminó prisionera en una "casa del horror" en Salta

Historias de policías buenos y de policías malos
5

Historias de policías buenos y de policías malos

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia
6

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Más Noticias
Cuando la historia toma color: la imagen que sembró el miedo en Tucumán y alimentó una de las leyendas más conocidas

Cuando la historia toma color: la imagen que sembró el miedo en Tucumán y alimentó una de las leyendas más conocidas

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Nuevo DNI 2026: quiénes deberán renovar el documento por el cambio de formato

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Un desfile de luces en casi todo el país: los satélites Starlink cruzarán el cielo argentino

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

Panqueques sin harinas con solo dos ingredientes: ¿cómo se preparan en tres pasos?

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

La UNT encara obras en la Facultad de Psicología y en la Escuela Sarmiento

Otorgan un premio nacional a la médica tucumana Bárbara Abelleira

Otorgan un premio nacional a la médica tucumana Bárbara Abelleira

Comentarios