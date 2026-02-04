El argentino que visitó todos los países del mundo y ahora conquistó la Antártida

El 27 de diciembre partió desde Ushuaia a bordo de un barco de expedición con capacidad para 90 pasajeros. Fue el único argentino del grupo; el resto, turistas extranjeros. La travesía no fue sencilla. El cruce del temido pasaje de Drake demandó tres días de navegación y puso a prueba a todos los que estaban a bordo, con olas que en esta época del año pueden alcanzar hasta siete metros de altura. Finalmente, el buque arribó a la zona oeste de la península antártica, bajo control argentino, según la nota publicada por La Nación.