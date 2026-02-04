El Procrear Tucumán avanza a ritmo sostenido y ya alcanza un 35% de ejecución

Las obras del emprendimiento habitacional más importante de Tucumán avanzan conforme a los plazos previstos y ya muestran progresos significativos en distintos frentes. En el complejo Procrear Tucumán, ubicado en Manantial Sur, se ejecutan actualmente tareas de terminación e instalación de servicios básicos en varios bloques de departamentos, algunos de los cuales incluyen unidades especialmente adaptadas para personas con discapacidad.
El megaproyecto se consolida como el polo de desarrollo urbano más ambicioso de la provincia. En determinados sectores, el avance general de obra alcanza hasta un 35%, manteniéndose dentro de la curva de inversión planificada, incluso en un contexto marcado por las dificultades logísticas que impuso el período de lluvias.
Con un esquema de trabajo integral, los equipos técnicos avanzan en la consolidación de los bloques que formarán parte de las 1.600 viviendas proyectadas y de los 1.400 lotes con servicios que contempla el plan. En esta etapa, las tareas se concentran en terminaciones internas y en la ejecución de instalaciones esenciales, con el objetivo de garantizar la habitabilidad inmediata una vez concluidos los edificios.
En algunos sectores, la obra ya alcanzó un alto grado de desarrollo técnico: las redes de agua potable, cloacas, gas natural y electricidad se encuentran finalizadas. En los bloques más avanzados, se realizan trabajos de revoque fino, colocación de cielorrasos y zócalos, mientras que para el mes de febrero está previsto el inicio de la instalación de carpinterías.
Uno de los ejes centrales del proyecto es su enfoque social e inclusivo. El diseño arquitectónico contempla unidades con accesibilidad total para personas con discapacidad, reafirmando el carácter integral de la iniciativa y su orientación a dar respuesta a una demanda habitacional concreta.
El seguimiento de los avances está a cargo del ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, junto al secretario de Obras Públicas, Jorge Chrestia, y un equipo de inspección permanente. Actualmente, el emprendimiento genera empleo para numerosos trabajadores de distintos rubros, entre ellos albañiles, sanitaristas, electricistas y carpinteros de armaduras.
Al referirse al estado de la obra, Nazur destacó la magnitud y el impacto del proyecto. “Estamos supervisando un avance de hasta el 35% en algunos sectores de Manantial Sur, cumpliendo con el compromiso asumido por la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo. Es una obra de una escala inmensa, con 1.600 viviendas y 1.400 lotes con servicios, que cambiarán la vida de miles de familias”, afirmó.
“Ver hoy los avances tanto en el frente edilicio como en la infraestructura integral del predio es muy gratificante. Estas obras reflejan el compromiso de esta gestión con una demanda prioritaria para las familias tucumanas y con soluciones habitacionales que generan desarrollo y futuro”, concluyó el funcionario.