El Procrear Tucumán avanza a ritmo sostenido y ya alcanza un 35% de ejecución

Con un esquema de trabajo integral, los equipos técnicos avanzan en la consolidación de los bloques que formarán parte de las 1.600 viviendas proyectadas y de los 1.400 lotes con servicios que contempla el plan. En esta etapa, las tareas se concentran en terminaciones internas y en la ejecución de instalaciones esenciales, con el objetivo de garantizar la habitabilidad inmediata una vez concluidos los edificios.