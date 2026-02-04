"El fútbol no se merece esto": el escalofriante relato de Gustavo Álvarez sobre los incidentes en Independiente - U de Chile

La noche del cruce entre Independiente y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana 2025 quedó marcada por los incidentes que obligaron a la suspensión del partido en Avellaneda. Luego de 5 meses y 15 días de ocurrido el hecho, Gustavo Álvarez, por entonces entrenador del conjunto chileno, describió un escenario que calificó como ajeno al espíritu del fútbol.
Al momento de ser consultado por sus vivencias en esa jornada, el DT fue contundente. “Fue muy triste. No deja de ser un deporte, un juego, y el fútbol no se merece esto”, expresó, todavía conmovido, y admitió que encontrar palabras para narrar lo vivido. “Era muy difícil”, relató.
ð¦ð·ð¨ð± LA BARRA DE INDEPENDIENTE ENTRÃ A LA TRIBUNA DE LA U DE CHILE.— MatÃas Villar (@matiivillar_) August 21, 2025
â ï¸ SE VE A ALGUIEN CAYENDO DE LA TRIBUNA HACIA AFUERA DEL ESTADIO. pic.twitter.com/KP4OveiDt2
Según explicó el DT, el eje de la preocupación se trasladó rápidamente desde el juego hacia la seguridad de las personas. “Lo primero que escucho es la preocupación de los jugadores, que tenían familiares en la tribuna alta, y también de jugadores de Independiente, que estaban preocupados por su familia”, contó.
Al reconstruir el momento en el que el clima de tensión comenzó a apoderarse del estadio, dio detalles sobre el miedo que existía por parte de los protagonistas. En ese contexto, los capitanes de ambos equipos coincidieron en plantear la posibilidad de no continuar el encuentro.
La falta de información fue otro de los factores que profundizó la angustia dentro del vestuario visitante. “Más allá de lo deportivo, la incertidumbre era total. Qué estaba pasando con la gente, con los de la tribuna alta, con los de la tribuna baja de Independiente. Con esa duda sobre la integridad de los seres queridos, lo último en lo que uno pensaba era en el partido”, reconoció.
Álvarez detalló además que permanecieron incomunicados durante varias horas, lo que empeoraba la situación de tensión y estrés que vivía el plantel. “En el vestuario no teníamos wifi, no nos podíamos comunicar. Estuvimos dos o tres horas sin saber nada”, narró.
ð¨HINCHAS DE LA U DE CHILE VESTIDOS CON ROPA DE INDEPENDIENTEð¨pic.twitter.com/iY6xORissM— Jose Diaz (@JoseADiazD) August 22, 2025
Pese al clima hostil que rodeó la suspensión, el entrenador destacó gestos que, según subrayó, marcaron la noche. “Los jugadores de Independiente fueron muy solidarios. Recuerdo a (Federico) Mancuello, a (Rodrigo) Rey, muy preocupados por todos”, señaló, y aclaró que en ningún momento se sintieron tratados como rivales fuera del campo de juego.
Finalmente, Álvarez se refirió al impacto posterior y a las reacciones que surgieron en redes sociales. “Las relativizo por completo. En el rol que tengo, es lo más saludable mantenerse aislado. Respeto todas las opiniones, pero una amenaza también es un acto de violencia”, sostuvo.
Ya con el plantel de regreso al hotel y el calendario apretando, dejó una reflexión final que excede aquella noche en Avellaneda. “Fue muy triste, no le hace bien al fútbol y es algo que no debería volver a suceder”, concluyó.