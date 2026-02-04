"El fútbol no se merece esto": el escalofriante relato de Gustavo Álvarez sobre los incidentes en Independiente - U de Chile

La falta de información fue otro de los factores que profundizó la angustia dentro del vestuario visitante. “Más allá de lo deportivo, la incertidumbre era total. Qué estaba pasando con la gente, con los de la tribuna alta, con los de la tribuna baja de Independiente. Con esa duda sobre la integridad de los seres queridos, lo último en lo que uno pensaba era en el partido”, reconoció.