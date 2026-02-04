Secciones
Seguridad

Buscan intensamente a un adolescente de 15 años arrastrado por el río Salí: “Nos duele en el alma”

El joven se encontraba con amigos refrescándose cuando fue arrastrado por la corriente. Tras el aviso, se desplegó un amplio operativo.

Hace 2 Hs

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en las últimas horas para dar con Alexis Samir Omar Valdés, un adolescente de 15 años que fue arrastrado por el río Salí mientras se refrescaba junto a amigos. La desaparición ocurrió en la zona ubicada detrás del barrio Autopista Sur, a la altura de los antiguos depósitos de la firma Luque, en cercanías de la avenida de Circunvalación.

Mario Herrera, jefe de la División Bomberos de la Policía, confirmó a LA GACETA que la intervención comenzó alrededor de las 20.45 del martes, tras un aviso recibido por la comisaría de San Andrés. “Inmediatamente se dispuso el envío de equipos. Anoche mismo comenzó la búsqueda del jovencito”, explicó.

Según detalló, durante la noche se realizaron rastrillajes por la costa y dentro del cauce del río, aunque las condiciones dificultaron el trabajo. “Estaba muy peligroso. La creciente dejó mucho barro en la costa y había sectores a los que no se podía acceder”, señaló. En el lugar estuvo presente el padre del adolescente, quien acompañó a los efectivos y pudo observar la complejidad del terreno.

Este miércoles, por disposición de la Jefatura de Policía, el operativo se amplió y se dividió en dos frentes: uno en la zona del río Salí y otro hacia el sur provincial. Participan bomberos de la Policía, personal policial, bomberos voluntarios y equipos provenientes de Monteros. La coordinación general está a cargo de distintos jefes operativos en cada sector.

Herrera confirmó que el joven se encontraba con amigos cuando ocurrió el hecho. “Estaban metiéndose al agua para refrescarse. Ayer hizo mucho calor. Uno de los amigos también casi se ahoga, pero logró salir. Fueron ellos quienes dieron aviso al notar que Samir no aparecía”, relató.

captura de video captura de video

Con visible conmoción, el jefe de Bomberos expresó el impacto que genera este tipo de situaciones en los rescatistas. “Es lamentable. Es un jovencito. Nos duele en el alma. Nos parte el alma buscar a un chico así”, afirmó, y apeló a la conciencia social ante la peligrosidad de los ríos en esta época del año.

En ese sentido, advirtió que las lluvias y las erogaciones de los diques provocaron crecidas importantes en toda la provincia. “El río está muy crecido. Baja muchísima agua del cerro y eso no siempre se percibe a simple vista. Todos los años pasa lo mismo, pero este año es especial por el volumen de agua”, explicó.

Herrera remarcó que, si bien bañarse en los ríos no está expresamente prohibido, se trata de una práctica altamente riesgosa, y pidió especial responsabilidad a los adultos. “No tienen que ir al río ahora, y mucho menos llevar niños. Esperen un poco. Aguanten. El agua está muy peligrosa”, sostuvo.

Finalmente, solicitó colaboración a la comunidad. Cualquier dato que pueda aportar información sobre el paradero del adolescente es considerado de vital importancia, especialmente en el extenso tramo del río Salí que se extiende aguas abajo desde la zona del barrio Autopista Sur.

La búsqueda continúa. “Hay que encontrarlo. Ese es nuestro trabajo, aunque sea duro”, concluyó Herrera.

Temas Río Salí
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes
1

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación
2

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Historias de policías buenos y de policías malos
3

Historias de policías buenos y de policías malos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos
4

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”
5

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires
6

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Más Noticias
Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Fracasó la cumbre de gobernadores: sin quórum, se postergó el debate por la reforma laboral

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

Pidieron la prisión preventiva para la abogada santiagueña acusada de racismo en Brasil y se agrava su situación

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

El tiempo en Tucumán: la máxima superará los 35 grados antes de que llegue la lluvia

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Pérdidas por la reforma laboral: Jaldo ratifica su reclamo a la Nación y no irá a Buenos Aires

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Caso Érika Álvarez: la preventiva a Justina Gordillo abrió nuevos interrogantes

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

Tras las detenciones por el ataque en Tafí del Valle, se busca a otros dos sospechosos

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

La economía familiar, ante la vuelta a clases: “Sólo para comprar mochilas necesito unos $100.000”

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Mariano Campero tildó al Poder Judicial de “obsceno y politizado”

Comentarios