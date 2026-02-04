Buscan intensamente a un adolescente de 15 años arrastrado por el río Salí: “Nos duele en el alma”

Según detalló, durante la noche se realizaron rastrillajes por la costa y dentro del cauce del río, aunque las condiciones dificultaron el trabajo. “Estaba muy peligroso. La creciente dejó mucho barro en la costa y había sectores a los que no se podía acceder”, señaló. En el lugar estuvo presente el padre del adolescente, quien acompañó a los efectivos y pudo observar la complejidad del terreno.