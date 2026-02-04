Claves para no estar en la lista negra de ARCA

Miles de contribuyentes en el país no podrán acceder a servicios financieros como usar tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepagas, transferencias ni pagos con QR, por una medida oficial tomada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esta entidad, en conjunto con el Banco Central (BCRA), implementará una medida restrictiva que afectará a gran parte de la población fiscal. Aquellos que figuren en la llamada “base de contribuyentes no confiables” quedarán impedidos de acceder a servicios financieros esenciales hasta que regularicen su situación fiscal.
La restricción abarcará diversas operaciones financieras. Los contribuyentes no podrán utilizar tarjetas de crédito, débito, tarjetas prepagas ni realizar transferencias bancarias. Asimismo, se bloqueará el acceso a pagos con código QR y se inhabilitará la realización de compras presenciales y en línea a través de cualquier medio de pago electrónico.
En el caso de comercios y pequeñas empresas, la situación es particularmente crítica porque la inclusión en la lista negra impedirá cobrar a través de terminales de pago y billeteras virtuales como Mercado Pago y MODO, bloqueando sus operaciones comerciales. Los procesadores de pago estarán autorizados para frenar transacciones una vez que reciban la notificación de ARCA.
Los criterios de inclusión en la lista negra
La inclusión en esta base de datos responde a indicadores específicos de riesgo fiscal. Entre los motivos destacan las declaraciones impositivas incompletas o contradictorias, movimientos de dinero sin justificación aparente, falta de documentación respaldatoria y actividades económicas que resulten incompatibles con los ingresos declarados.
Una vez detectada alguna de estas irregularidades, los bancos y servicios financieros digitales procederán automáticamente al bloqueo de tarjetas y cuentas asociadas al CUIT del contribuyente. Este mecanismo funciona sin necesidad de una orden judicial previa, funcionando como un ejecutor operativo de la decisión administrativa.
El objetivo de esta política es fortalecer la prevención de evasiones fiscales y detener maniobras de lavado de dinero mediante sanciones inmediatas y operacionales. Esta iniciativa se articula con el esquema de supervisión implementado por el BCRA durante 2025, que instruye a las entidades bancarias y a sistemas financieros digitales a bloquear cuentas y medios de pago a usuarios identificados en registros oficiales de riesgo fiscal.
Los contribuyentes afectados pueden verificar su situación consultando el estado de su CUIT en el sitio oficial de ARCA, en la sección “estado administrativo del CUIT”. Aquellos que figuren en la lista negra deben presentar documentación digital que justifique sus operaciones financieras. Una vez que la documentación es presentada y aprobada por ARCA, se producirá la reactivación de cuentas bancarias y tarjetas asociadas. Solo después de que la entidad apruebe la documentación y retire el CUIT de la lista negra, el contribuyente podrá operar con normalidad.
Es importante destacar que el bloqueo es aplicado a todo el conjunto de contribuyentes e incluye tanto cuentas bancarias tradicionales como cuentas de pago gestionadas por billeteras virtuales, independientemente del monto de las operaciones realizadas por el contribuyente. Esta medida representa un endurecimiento del control financiero que puede dejar a personas y empresas sin acceso a operaciones básicas hasta que regularicen su situación ante las autoridades competentes.