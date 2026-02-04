Claves para no estar en la lista negra de ARCA

Los contribuyentes afectados pueden verificar su situación consultando el estado de su CUIT en el sitio oficial de ARCA, en la sección “estado administrativo del CUIT”. Aquellos que figuren en la lista negra deben presentar documentación digital que justifique sus operaciones financieras. Una vez que la documentación es presentada y aprobada por ARCA, se producirá la reactivación de cuentas bancarias y tarjetas asociadas. Solo después de que la entidad apruebe la documentación y retire el CUIT de la lista negra, el contribuyente podrá operar con normalidad.