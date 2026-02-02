Secciones
La recaudación tributaria registró una fuerte caída enero por la baja de impuestos y retenciones

Si bien el crecimiento nominal fue del 22%, el aumento quedó por debajo de la inflación del período, lo que explicó el retroceso en términos reales.

Hace 1 Hs

La recaudación tributaria registró una caída real del 7,6% durante enero, en comparación con el mismo mes del año pasado, según informó este lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En total, los ingresos alcanzaron los $18.337.625. Si bien el crecimiento nominal fue del 22%, el aumento quedó por debajo de la inflación del período, lo que explicó el retroceso en términos reales.

Desde el organismo señalaron que el desempeño negativo estuvo marcado, principalmente, por la fuerte retracción en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), en un contexto de menor nivel de actividad económica. La caída en este tributo, clave dentro del esquema impositivo, fue determinante para el resultado fiscal del inicio de 2026.

El impacto de la merma de recursos se trasladó de forma directa a las provincias. Los envíos automáticos por coparticipación federal registraron una baja cercana al 8%, una situación que condiciona la capacidad financiera de los distritos y suma tensión al escenario político nacional.

Este nuevo cuadro fiscal también complica las negociaciones entre el Gobierno nacional y los gobernadores en torno a la Reforma Laboral. El debate incluye una rebaja del Impuesto a las Ganancias para las empresas, en un momento en el que las provincias del interior reclaman mecanismos de compensación ante la erosión de sus ingresos.

De acuerdo con lo publicado por Ámbito, y según datos oficiales de ARCA, la caída de la recaudación también estuvo vinculada a la merma en los ingresos por derechos de importación, luego de un fuerte incremento registrado durante 2025.

En el detalle de los tributos, el IVA aportó $6,2 billones, con una suba nominal del 16,4%. El Impuesto a las Ganancias recaudó $3,4 billones (+32,4%), mientras que el Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios sumó $1,4 billones (+31,9%).

Por su parte, la recaudación de la Seguridad Social alcanzó los $5,4 billones, con un incremento del 27%. Los derechos de exportación totalizaron $426.834 millones (+21%), impulsados por la rebaja de retenciones al sector agropecuario. En tanto, los derechos de importación generaron $571.440 millones (+14,8%) y el Impuesto a los Bienes Personales recaudó $54.758 millones (+14,2%).

