Cómo quedó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Qué jubilados deben prestar atención al nuevo cronograma

El nuevo esquema de pagos ya fue oficializado y se aplicará de forma automática. Los haberes se depositarán en las cuentas habituales y no será necesario realizar ningún trámite adicional. Con este ajuste, febrero se presenta como un mes atípico en materia de cobros, atravesado por los feriados y un calendario que no seguirá el esquema habitual para todos los jubilados.