“Es desesperante”: el grave problema de salud que enfrenta Matías Alé

Matías Alé habló públicamente del complejo problema de salud que padece y contó cómo el tinnitus afecta de forma permanente su vida cotidiana, al punto de no poder volver a escuchar el silencio.

Hace 1 Hs

Matías Alé atraviesa un complejo problema de salud que impacta de lleno en su rutina cotidiana. El actor lo contó en televisión, con crudeza y sin dramatismos, al participar del programa Almorzando con Juana, donde se refirió tanto a su presente personal como a la temporada teatral en Mar del Plata.

Durante la charla, Juana Viale mencionó que el actor padece tinnitus, un trastorno auditivo que genera la percepción constante de sonidos sin que exista una fuente externa. Alé confirmó el diagnóstico y explicó cómo se manifiesta en su caso. “Es desesperante. Nunca había tenido ningún problema de este tipo. Empecé con una congestión, como un resfrío mal curado, y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más”, relató.

El tinnitus se presenta como zumbidos, pitidos o siseos persistentes y afecta, según estimaciones médicas, a alrededor del 15% de la población. En muchos casos, puede volverse crónico y alterar el descanso, la concentración y el estado de ánimo de quienes lo padecen.

Alé contó que ya se sometió a una intervención quirúrgica en marzo de 2025 para intentar aliviar los síntomas. “Fue para compensar la gravedad del tímpano. Empecé a hacer varios tratamientos”, explicó. Sin embargo, el proceso aún no terminó: el actor reveló que deberá volver a operarse este mismo mes para continuar con el abordaje médico.

Durante el programa, Juana Viale aportó un dato clave sobre la enfermedad y aclaró que no siempre se trata de un problema estrictamente auditivo. “No es algo del oído en sí, sino que tiene que ver con el cerebro, con la corteza cerebral”, señaló la conductora.

Pese a las dificultades, Matías Alé continúa activo laboralmente y afronta el tratamiento con perseverancia. Su testimonio volvió a poner en agenda un trastorno poco visible, pero profundamente limitante para quienes lo sufren.

