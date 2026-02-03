“Es desesperante”: el grave problema de salud que enfrenta Matías Alé

Durante la charla, Juana Viale mencionó que el actor padece tinnitus, un trastorno auditivo que genera la percepción constante de sonidos sin que exista una fuente externa. Alé confirmó el diagnóstico y explicó cómo se manifiesta en su caso. “Es desesperante. Nunca había tenido ningún problema de este tipo. Empecé con una congestión, como un resfrío mal curado, y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más”, relató.