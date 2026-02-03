Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Con una carrera marcada por el compromiso y la versatilidad, Lapetina se destacó como una pieza fundamental en el programa deportivo *Al Toque* y desempeñó un rol clave como productor en el ciclo *Los Primeros*. Tras conocerse su deceso, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida que resaltaron no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.