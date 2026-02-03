Secciones
Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas

Tras luchar contra un delicado estado de salud, el reconocido productor dejó una huella imborrable en los medios de la provincia.

Pesar por la muerte de Ariel Lapetina, un periodista querido y respetado por sus colegas Ariel Lapetina, periodista deportivo.
Hace 1 Hs

La semana comenzó con una noticia que enluta a los medios de comunicación de Tucumán: el fallecimiento de Ariel Lapetina. El periodista, que atravesaba un cuadro de salud complejo, era objeto de constantes cadenas de oración por parte de colegas, amigos y seguidores que aguardaban su recuperación.

Con una carrera marcada por el compromiso y la versatilidad, Lapetina se destacó como una pieza fundamental en el programa deportivo *Al Toque* y desempeñó un rol clave como productor en el ciclo *Los Primeros*. Tras conocerse su deceso, las redes sociales se inundaron de mensajes de despedida que resaltaron no solo su profesionalismo, sino también su calidad humana.

Lapetina fue un rostro y una voz familiar para los tucumanos. "Un colega generoso y un amigo leal", fueron las palabras más repetidas en los sentidos homenajes que poblaron las redes sociales durante las últimas horas.

Sus restos serán velados hoy en la Empresa Flores (Pasaje Padilla 18, San Miguel de Tucumán). 

