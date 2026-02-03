El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

Tucumán tendrá un martes caluroso, con temperaturas que ascenderían a los 35 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 89%, viento del norte a 15 kilómetros por hora y visibilidad a 12 kilómetros. Para la tarde se espera que la máxima llegue a los 35 grados.
Una tendencia similar se espera para el miércoles y el jueves, con temperaturas que irían de los 23 a los 35 grados. De acuerdo al SMN, las precipitaciones volverían el viernes y el sábado. Para el domingo se espera un leve descenso en el termómetro, que no superaría los 30 grados.
"Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas", había comentado días atrás el observador meteorológico Cristofer Brito.
"Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío", añadió en declaraciones a LA GACETA.