El sol se hará sentir el martes en Tucumán: se espera que la temperatura llegue a los 35 grados

Se vienen jornadas calurosas en la provincia. La lluvia volvería a partir del viernes.

PESADO. El martes estará caluroso y muy soleado en toda la provincia. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 21 Min

Tucumán tendrá un martes caluroso, con temperaturas que ascenderían a los 35 grados, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La jornada comenzó con 21 grados, humedad del 89%, viento del norte a 15 kilómetros por hora y visibilidad a 12 kilómetros. Para la tarde se espera que la máxima llegue a los 35 grados.

Una tendencia similar se espera para el miércoles y el jueves, con temperaturas que irían de los 23 a los 35 grados. De acuerdo al SMN, las precipitaciones volverían el viernes y el sábado. Para el domingo se espera un leve descenso en el termómetro, que no superaría los 30 grados.

"Después de las precipitaciones del domingo vamos a tener entre cuatro y cinco días con buen tiempo, con nubosidad variable y lluvias prácticamente nulas", había comentado días atrás el observador meteorológico Cristofer Brito.

"Recién hacia el viernes o sábado siguiente podrían volver las precipitaciones, asociadas a otro frente frío", añadió en declaraciones a LA GACETA.

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

Tucumán, en alerta amarilla: anticipan jornadas lluviosas al menos hasta el lunes

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía
El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?
¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara
Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo
Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Vivimos con miedo: el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321
"Vivimos con miedo": el drama de los vecinos de Lules ante la furia del río y el colapso de la ruta 321

Venezuela puso en alerta a toda América Latina
Venezuela puso en alerta a toda América Latina

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Una operación histórica: de la eutanasia a una nueva cara

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

Venezuela puso en alerta a toda América Latina

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

El ataque a un joven en Tafí del Valle: una fiscala rechazó las detenciones pedidas por la Policía

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

¿Quiénes son y por qué hay más señalados en el caso Erika Álvarez?

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Aplican la jubilación forzosa a los estatales en edad de hacerlo

Daños por las lluvias: las alarmas que dejó el desborde del río Lules

Daños por las lluvias: las alarmas que dejó el desborde del río Lules

¿Por qué detuvieron a la pareja del Militar Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

¿Por qué detuvieron a la pareja del "Militar" Sosa por el crimen de Érika Álvarez?

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del "Militar" luego de su detención

Caso Érika Álvarez: separaron de su cargo a la pareja del “Militar” luego de su detención

