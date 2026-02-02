Conmoción en el fútbol regional: cuatro árbitros se accidentaron al regresar de un partido y uno de ellos falleció

La comitiva estaba integrada por el árbitro principal Cristian Rubiano, los asistentes Diego Pereyra y Yasu Muñoz, y el cuarto árbitro Emanuel Leguizamón, todos oriundos de Santa Rosa. Como consecuencia del impacto, Leguizamón falleció en el lugar. Sus compañeros fueron trasladados de urgencia al Hospital Zonal de Caleta Olivia, donde permanecen bajo observación médica, a la espera de un parte oficial que precise su evolución.