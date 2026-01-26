Pablo Toviggino intenta tomar distancia de los negocios ligados a pases de jugadores

El vínculo entre ambos se volvió relevante en el caso de Arsenal, club que fue gerenciado a través de la empresa Malte, con Beacon como figura visible de esa operatoria. De acuerdo con la versión que transmitió un vocero de Toviggino a Clarín, la decisión de ubicar a Beacon en ese rol fue una delegación de funciones que no implicaba un control directo sobre la gestión cotidiana. El mismo vocero aseguró que Beacon también mantuvo vínculos con Central Córdoba de Santiago del Estero.