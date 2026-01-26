Pablo Toviggino intenta tomar distancia de los negocios ligados a pases de jugadores

Mientras avanzan las investigaciones que ponen bajo la lupa distintos negocios vinculados al fútbol argentino, desde el entorno de Pablo Toviggino intentan marcar distancia con Juan Pablo Beacon, dirigente que durante años fue uno de sus hombres de mayor confianza y que aparece mencionado en el gerenciamiento privado de Arsenal de Sarandí.
Según reconstruyó Clarín, Beacon llegó a ocupar un lugar central en la estructura del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), organismo que nuclea a 254 ligas del interior y administra la actividad de más de 2.500 futbolistas profesionales. Ese recorrido se dio luego de reemplazar a Toviggino en funciones clave dentro del Consejo, una etapa que, con el paso del tiempo, le permitió al actual tesorero consolidar su ascenso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.
El vínculo entre ambos se volvió relevante en el caso de Arsenal, club que fue gerenciado a través de la empresa Malte, con Beacon como figura visible de esa operatoria. De acuerdo con la versión que transmitió un vocero de Toviggino a Clarín, la decisión de ubicar a Beacon en ese rol fue una delegación de funciones que no implicaba un control directo sobre la gestión cotidiana. El mismo vocero aseguró que Beacon también mantuvo vínculos con Central Córdoba de Santiago del Estero.
En ese marco, cerca del tesorero de la AFA sostienen que Beacon se fue replegando del primer plano y que actualmente atraviesa una situación económica compleja. Como dato concreto, en los registros del Banco Central figuran cuatro cheques rechazados a su nombre por un monto total cercano a los $45 millones.
El intento de despegar responsabilidades aparece en un contexto judicial sensible, en el que distintas causas buscan reconstruir cómo funcionaron esquemas de administración privada dentro de clubes afiliados y qué grado de conocimiento tenían los dirigentes de la estructura superior. Por ahora, desde el entorno de Toviggino remarcan que Beacon actuó con autonomía y que su presente dista del poder que supo tener dentro del Consejo Federal.