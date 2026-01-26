Secciones
DeportesFútbol

Pablo Toviggino intenta tomar distancia de los negocios ligados a pases de jugadores

Desde su entorno señalaron que Juan Pablo Beacon actuó con autonomía en el gerenciamiento de clubes y minimizaron su actual peso económico y político dentro del Consejo Federal.

DESLIGUE. Desde el entorno de Pablo Toviggino sostienen que Juan Pablo Beacon actuó de manera independiente en los negocios vinculados al gerenciamiento y a la compraventa de jugadores. DESLIGUE. Desde el entorno de Pablo Toviggino sostienen que Juan Pablo Beacon actuó de manera independiente en los negocios vinculados al gerenciamiento y a la compraventa de jugadores.
Hace 1 Hs

Mientras avanzan las investigaciones que ponen bajo la lupa distintos negocios vinculados al fútbol argentino, desde el entorno de Pablo Toviggino intentan marcar distancia con Juan Pablo Beacon, dirigente que durante años fue uno de sus hombres de mayor confianza y que aparece mencionado en el gerenciamiento privado de Arsenal de Sarandí.

Según reconstruyó Clarín, Beacon llegó a ocupar un lugar central en la estructura del Consejo Federal del Fútbol Argentino (CFFA), organismo que nuclea a 254 ligas del interior y administra la actividad de más de 2.500 futbolistas profesionales. Ese recorrido se dio luego de reemplazar a Toviggino en funciones clave dentro del Consejo, una etapa que, con el paso del tiempo, le permitió al actual tesorero consolidar su ascenso dentro de la Asociación del Fútbol Argentino.

El vínculo entre ambos se volvió relevante en el caso de Arsenal, club que fue gerenciado a través de la empresa Malte, con Beacon como figura visible de esa operatoria. De acuerdo con la versión que transmitió un vocero de Toviggino a Clarín, la decisión de ubicar a Beacon en ese rol fue una delegación de funciones que no implicaba un control directo sobre la gestión cotidiana. El mismo vocero aseguró que Beacon también mantuvo vínculos con Central Córdoba de Santiago del Estero.

En ese marco, cerca del tesorero de la AFA sostienen que Beacon se fue replegando del primer plano y que actualmente atraviesa una situación económica compleja. Como dato concreto, en los registros del Banco Central figuran cuatro cheques rechazados a su nombre por un monto total cercano a los $45 millones.

El intento de despegar responsabilidades aparece en un contexto judicial sensible, en el que distintas causas buscan reconstruir cómo funcionaron esquemas de administración privada dentro de clubes afiliados y qué grado de conocimiento tenían los dirigentes de la estructura superior. Por ahora, desde el entorno de Toviggino remarcan que Beacon actuó con autonomía y que su presente dista del poder que supo tener dentro del Consejo Federal.

Temas Buenos AiresSantiago del EsteroArsenal Fútbol ClubAsociación del Fútbol ArgentinoPablo Toviggino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pastor del gol: Maravilla Martínez anunció su nuevo camino religioso

El pastor del gol: "Maravilla" Martínez anunció su nuevo camino religioso

Preocupación en el fútbol argentino: un jugador de Rosario Central será operado del corazón por una arritmia

Preocupación en el fútbol argentino: un jugador de Rosario Central será operado del corazón por una arritmia

Lo más popular
Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA
1

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico
2

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz
3

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno
4

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

El boom de las flores: el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios
5

El boom de las "flores": el gramo de marihuana premium ya cuesta más que la cocaína en los barrios

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”
6

Home exchange, viajar sin pagar alojamiento: “No es para todo el mundo”

Más Noticias
Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Franco Colapinto dio que hablar en la pretemporada de la Fórmula 1: debutó con Alpine y protagonizó el primer incidente del año

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

Magis TV fuera de servicio: por qué Xuper TV no es una opción segura y qué alternativas existen

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

La semana empieza con calor en Tucumán, pero rige una alerta amarilla: qué dice el pronóstico

Efecto colcha corta: blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

Efecto "colcha corta": blindaron la frontera y el narcotráfico se mudó a otras provincias del NOA

“Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más”: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

“Todavía no nos sentimos campeones, queda un paso más”: la palabra de los protagonistas tras el triunfo de Tucumán Central

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Confirman que el Mercado del Norte se reinaugurará en junio con sus tres plantas a pleno

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Osvaldo Jaldo quiere habilitar el instituto para menores en el penal de Benjamín Paz

Tucumán Central mostró su carácter en los penales y quedó a un paso del Federal A

Tucumán Central mostró su carácter en los penales y quedó a un paso del Federal A

Comentarios