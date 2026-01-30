Escándalo en la AFA: operativo de urgencia para descubrir a los "pasajeros fantasma" de la mansión de Toviggino

Sin embargo, al ser interrogados, los pilotos ofrecieron versiones que generaron sospechas en los tribunales. Ambos dijeron trabajar para la empresa Flyzar, de Gustavo Carmona, pero alegaron una llamativa falta de memoria: uno afirmó no recordar quiénes eran sus pasajeros ni tener constancias sobre ellos, mientras que el otro sostuvo que los vuelos eran simplemente de “práctica”. Ante la pregunta de quién los recibía al aterrizar en Pilar, la respuesta fue unánime: "Nadie". Según sus dichos, los pasajeros abrían la puerta y bajaban por sus propios medios sin asistencia.