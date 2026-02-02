Tarucas afina detalles y apunta alto en el Súper Rugby Américas: “Queremos jugar semifinal y final”
En plena pretemporada rumbo a 2026, Fernando Renta Mora trazó los objetivos deportivos, destacó el trabajo de la UAR en el armado del plantel, habló del crecimiento estructural del proyecto y confirmó dos amistosos ante Dogos este viernes.
Tarucas continúa con su puesta a punto de cara al Super Rugby Américas 2026 y el mensaje institucional es claro: la franquicia del NOA no quiere ser apenas competitiva, sino protagonista. En ese contexto, Fernando Renta Mora, CEO del proyecto, repasó los ejes centrales de la temporada que se avecina, desde los objetivos deportivos hasta el crecimiento estructural, el desarrollo de talentos y la relación con el público.
“Queremos estar dentro de los cuatro primeros, queremos jugar semifinal y final”, afirmó Renta Mora, marcando sin rodeos la meta para el próximo torneo. El objetivo implica dar un paso más respecto a lo realizado en la temporada anterior y consolidar a Tarucas como un equipo estable dentro del lote de los que pelean arriba. La ambición deportiva, según explicó, está alineada con un proceso que no se limita a un solo año, sino que busca continuidad y proyección.
En cuanto al armado del plantel, el CEO fue claro al señalar que la estructura de Unión Argentina de Rugby es la que conduce el área de alto rendimiento. “Esa parte todo la ve el alto rendimiento que lo maneja todo la UAR”, explicó, subrayando que la franquicia forma parte de un engranaje mayor, coordinado por los responsables de selecciones nacionales. En ese marco, Tarucas se nutre de un sistema que apunta a la formación y detección de jugadores con proyección internacional.
Ese trabajo se refleja también en el scouting regional. Renta Mora confirmó que se convocó a un nuevo grupo de jóvenes promesas del Noroeste Argentino. “Se llamó un nuevo listado de los futuros, de las promesas. Alrededor de 20 chicos más o menos de todo lo que es el NOA para que empiecen a trabajar”, detalló. La iniciativa busca ampliar la base, integrar talentos al sistema profesional y sostener una identidad regional fuerte dentro de una competencia cada vez más exigente.
La preparación tendrá este viernes una prueba clave con dos amistosos ante Dogos XV, uno de los equipos que mayor convocatoria generó en la temporada pasada. El primer encuentro comenzará a las 18.30 y el segundo a las 20.30. “Este amistoso nosotros ya lo teníamos en agenda hace mucho tiempo, lo que pasa es que faltaba el rival”, explicó el dirigente, remarcando que la planificación de la pretemporada estaba definida con anticipación.
La decisión de disputar dos partidos responde a una cuestión logística y deportiva. “Se juegan dos partidos como son un plantel de casi 50 jugadores por equipo, se pueden hacer esos dos partidos para una práctica para prepararse para el debut”, señaló Renta Mora. La idea es darle rodaje a la mayor cantidad posible de jugadores antes del inicio oficial del torneo, previsto para el 20 de febrero, y ajustar detalles tácticos y físicos.
Más allá de lo estrictamente deportivo, el CEO puso el foco en uno de los pilares del proyecto: la infraestructura. En ese sentido, destacó el desarrollo del predio El Salvador, una obra conjunta entre la UAR, Tucumán Rugby, Tucumán Lawn Tennis y Tarucas. “Es una sociedad entre UAR, Tucumán, Lawn Tennis y Tarucas. Se está haciendo un centro de entrenamiento de primera línea”, explicó.
El proyecto incluye gimnasio de alto rendimiento, auditorio, consultorios y tecnología de punta. Uno de los avances más importantes será la instalación de una cancha sintética. “Una cancha sintética para que se pueda practicar 24/7, llueva, caiga granizo, lo que sea”, remarcó. El nivel de las instalaciones, aseguró, permitiría incluso recibir concentraciones del seleccionado nacional. “Se puede hacer una concentración de los Pumas perfectamente”, afirmó, marcando la jerarquía que busca alcanzar el complejo.
En cuanto a la competencia, Renta Mora valoró positivamente la incorporación de nuevas franquicias. El debut de Capibara como cuarta franquicia argentina fue señalado como un paso adelante. “A nosotros nos vienen muy bien porque aumenta la competencia y aumenta el nivel de Super Rugby”, sostuvo. Además, dejó un anhelo personal sobre la expansión territorial: “Si vos me decís qué zona falta, falta la zona de Cuyo”, aclarando que se trata de una visión propia y que cualquier decisión pasa por un análisis profundo de la UAR.
Además, destacó la propuesta comercial para los siete partidos de local: “Es un abono que le llamamos tipo socio… comprás las entradas y además te regalan una camiseta”. Una “zanahoria”, como la definió, para fidelizar a los hinchas y sostener el crecimiento de Tarucas dentro y fuera de la cancha.