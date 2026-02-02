Tarucas afina detalles y apunta alto en el Súper Rugby Américas: “Queremos jugar semifinal y final”

En cuanto al armado del plantel, el CEO fue claro al señalar que la estructura de Unión Argentina de Rugby es la que conduce el área de alto rendimiento. “Esa parte todo la ve el alto rendimiento que lo maneja todo la UAR”, explicó, subrayando que la franquicia forma parte de un engranaje mayor, coordinado por los responsables de selecciones nacionales. En ese marco, Tarucas se nutre de un sistema que apunta a la formación y detección de jugadores con proyección internacional.