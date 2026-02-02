Alarma en River: Sebastián Driussi se realizó estudios y crece el temor por un nuevo desgarro

El inicio de 2026 había generado optimismo alrededor del nivel de Driussi, a quien se lo notó rápido, intenso en la presión y fino con la pelota. A pesar de la sequía general que atraviesan los atacantes del plantel, "Gordo" se había mostrado generando sociedades en el mediocampo y pivoteando con criterio. Incluso, durante el transcurso del primer tiempo ante el Canalla, logró convertir un gol de gran factura que finalmente fue anulado por un ajustado fuera de juego tras la revisión del VAR. Sin embargo, este buen despliegue se vio truncado abruptamente por el pinchazo en el isquiotibial que lo obligó a ceder su lugar a Maximiliano Salas.