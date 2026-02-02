Secciones
Pase caído: se frustró la venta millonaria de Edwuin Cetré al fútbol brasileño

Estudiantes de La Plata oficializó que el delantero colombiano no se sumará a Athletico Paranaense. Pese a que la operación estaba pactada en 6 millones de dólares, diferencias de último momento y versiones cruzadas sobre la revisión médica hicieron que el jugador regrese al país para ponerse a las órdenes de Eduardo Domínguez.

PEGA LA VUELTA. Edwuin Cetré se reincorporará a Estudiantes de La Plata tras su fallida transferencia al fútbol brasileño. PEGA LA VUELTA. Edwuin Cetré se reincorporará a Estudiantes de La Plata tras su fallida transferencia al fútbol brasileño.
Hace 1 Hs

Lo que parecía ser una transferencia récord para Athletico Paranaense y una bocanada de aire fresco para las finanzas de Estudiantes de La Plata terminó desmoronándose en cuestión de horas. Este domingo, el club platense emitió un comunicado oficial confirmando la cancelación definitiva del traspaso de Edwuin Cetré, quien ya se encontraba en Brasil para sellar su vínculo. Según la dirigencia del "Pincha", la caída del pase se debió exclusivamente a "divergencias de último momento" en los términos comerciales entre ambas instituciones.

Sin embargo, la calma del comunicado oficial contrastó con las versiones que llegaron desde territorio brasileño. El prestigioso medio O Globo informó que la verdadera razón de la marcha atrás fue que el atacante colombiano no habría superado con éxito los exámenes médicos exigidos por el club de Curitiba. Desde las oficinas de la ciudad de las diagonales desmintieron esta información de forma categórica, asegurando que el futbolista está en perfectas condiciones físicas y que el conflicto fue netamente contractual y económico.

Los números de una operación que no fue

La transferencia de Cetré iba a significar un movimiento de 6 millones de dólares por la totalidad de su ficha. El negocio resultaba atractivo para todas las partes.

Estudiantes percibiría la mitad del monto, recuperando con creces la inversión de 2,5 millones realizada en 2024; Independiente Medellín, como dueño del otro 50% del pase, también recibiría una cifra idéntica, mientras que Athletico Paranaense se aseguraba a una de las figuras del fútbol argentino, convirtiéndolo en la compra más cara de su historia.

Finalmente, la falta de consenso en la "letra chica" del convenio terminó por dinamitar el acuerdo, dejando al jugador en una situación de incertidumbre que duró apenas unas horas, ya que se ordenó su regreso inmediato a la Argentina.

Regreso inmediato y a disposición de Domínguez

A pesar del golpe anímico que puede significar un pase fallido de esta magnitud, el calendario de Estudiantes no da respiro. Tras ausentarse en el partido contra Boca por el avance de las negociaciones, Cetré se reincorporará este mismo lunes al plantel profesional.

La intención del cuerpo técnico es que el colombiano esté presente, al menos entre los concentrados, para el duelo de esta tarde ante Defensa y Justicia en Florencio Varela. Con cuatro títulos bajo el brazo y 86 partidos disputados con la camiseta albirroja, el regreso del colombiano le devuelve a Eduardo Domínguez una pieza fundamental en el ataque para afrontar la Copa Libertadores y el Apertura de la Liga Profesional.

