Pase caído: se frustró la venta millonaria de Edwuin Cetré al fútbol brasileño

Sin embargo, la calma del comunicado oficial contrastó con las versiones que llegaron desde territorio brasileño. El prestigioso medio O Globo informó que la verdadera razón de la marcha atrás fue que el atacante colombiano no habría superado con éxito los exámenes médicos exigidos por el club de Curitiba. Desde las oficinas de la ciudad de las diagonales desmintieron esta información de forma categórica, asegurando que el futbolista está en perfectas condiciones físicas y que el conflicto fue netamente contractual y económico.