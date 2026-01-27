Otra baja de peso en Estudiantes: Edwuin Cetré se convertiría en el fichaje más caro de un club brasileño
El extremo colombiano negocia su salida rumbo a Athletico Paranaense en una operación millonaria que podría marcar un récord histórico para la institución de Curitiba y un nuevo golpe para el plantel del “Pincha”.
Estudiantes de La Plata podría perder en las próximas horas a una de sus piezas más determinantes. Edwuin Cetré está muy cerca de continuar su carrera en Athletico Paranaense, en una transferencia que, de concretarse, lo convertiría en el refuerzo más caro de la historia del club brasileño.
Según la información difundida por medios de Brasil, la propuesta ronda los U$S 6 millones por el 50% de los derechos económicos del delantero colombiano, cifra que supera cualquier inversión previa realizada por la institución de Curitiba. El acuerdo todavía no está cerrado, pero las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada y solo restan resolver detalles entre las partes involucradas.
La operación también impacta en Independiente Medellín, club que había transferido a Cetré a Estudiantes a cambio del 50% del pase. En ese contexto, el equipo colombiano recibiría cerca de U$S 3 millones, aunque ese monto podría ajustarse dependiendo del cierre definitivo de la negociación.
La posible salida de Cetré representa una baja sensible para Estudiantes. Desde su llegada en 2024, el extremo se transformó en una pieza clave del equipo: disputó 86 partidos, convirtió 12 goles, dio 11 asistencias y fue protagonista en la obtención de cuatro títulos. En la última temporada sumó 42 encuentros, con seis tantos y cinco asistencias, aportando desequilibrio y presencia constante en el frente ofensivo.
En Athletico Paranaense, la llegada del colombiano responde a un pedido concreto del cuerpo técnico encabezado por Odair Hellmann, que buscaba reforzar los extremos ofensivos. Cetré se desempeña principalmente por la banda izquierda, aunque utiliza la pierna derecha como su perfil más fuerte, y se destaca por su velocidad y capacidad para el uno contra uno.
Uno de los puntos que generó análisis en Brasil es el cupo de extranjeros, ya que el plantel del “Furacão” supera el límite permitido por el reglamento. Sin embargo, desde la dirigencia evalúan posibles salidas para adecuarse a la normativa y avanzar con la incorporación.
Formado en Boca Juniors de Cali, con pasos por Rocha de Uruguay, Santos Laguna, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, Cetré también tuvo experiencia en la selección colombiana Sub 23 durante el Preolímpico rumbo a Tokio 2020. Ahora, su carrera parece encaminarse hacia un nuevo desafío, mientras en La Plata se preparan para asimilar otra salida de peso en el mercado.