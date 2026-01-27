Otra baja de peso en Estudiantes: Edwuin Cetré se convertiría en el fichaje más caro de un club brasileño

En Athletico Paranaense, la llegada del colombiano responde a un pedido concreto del cuerpo técnico encabezado por Odair Hellmann, que buscaba reforzar los extremos ofensivos. Cetré se desempeña principalmente por la banda izquierda, aunque utiliza la pierna derecha como su perfil más fuerte, y se destaca por su velocidad y capacidad para el uno contra uno.