Tensión total en Arabia: Cristiano Ronaldo se planta ante Al Nassr y pone en duda su futuro

La ausencia de Cristiano Ronaldo en el partido de este lunes frente a Al-Riyadh sacudió al fútbol saudí y encendió todas las alarmas en Al Nassr. Aunque en un primer momento se habló de una molestia física, el entorno del delantero y medios portugueses como A Bola descartaron cualquier lesión. El “faltazo” fue una decisión personal y un mensaje directo a la dirigencia: el astro no está conforme con el rumbo del proyecto.