Un conflicto millonario sacude la planificación de la Selección antes del Mundial

La gira había sido pactada originalmente para octubre de 2025 y luego se reprogramó para noviembre, tras un encuentro frente a Angola en Luanda. Sin embargo, la AFA alegó de manera unilateral supuestas “trabas reglamentarias de la FIFA” para no viajar en las fechas acordadas, pese a que el compromiso estaba firmado por Leandro Petersen, responsable de Marketing, y Pablo Díaz, a cargo de Relaciones Internacionales. Más adelante, se esperaba cumplir el contrato en marzo de 2026, después de la Finalissima ante España en Lusail, pero la casa madre del fútbol argentino cerró otro amistoso frente a Qatar para el 31 de marzo, postergando nuevamente el compromiso con India hasta un eventual septiembre, considerado inaceptable por la contraparte.