Un conflicto millonario sacude la planificación de la Selección antes del Mundial

La Selección atraviesa un escenario inesperado en plena etapa de definiciones rumbo al Mundial de Canadá, México y Estados Unidos. Mientras el cuerpo técnico avanza con la confección de una lista preliminar (de entre 35 y 55 jugadores) que luego será recortada a los 26 futbolistas que viajarán a Norteamérica para defender el título, un conflicto administrativo y financiero amenaza con alterar la hoja de ruta diseñada por Lionel Scaloni.
El seleccionado argentino tiene programado su debut para el 16 de junio en Kansas City frente a Argelia y, en función de esa fecha, el plan original contemplaba una concentración previa en Estados Unidos durante la ventana internacional de junio, con amistosos ante México y Honduras. Ese esquema, pensado para optimizar la preparación física y futbolística, quedó en pausa por una situación que nada tiene que ver con el rendimiento dentro de la cancha.
El eje del problema es el denominado “caso Kerala”. Según se reveló, la Asociación del Fútbol Argentino, presidida por Claudio Tapia, ya percibió un cachet de 14,5 millones de dólares por un amistoso que debía disputarse en la provincia india de Kerala y que nunca se jugó. El monto fue cobrado a través de la empresa TourProdEnter LLC y corresponde a un contrato que acumula postergaciones y excusas, generando un conflicto cada vez más delicado.
La gira había sido pactada originalmente para octubre de 2025 y luego se reprogramó para noviembre, tras un encuentro frente a Angola en Luanda. Sin embargo, la AFA alegó de manera unilateral supuestas “trabas reglamentarias de la FIFA” para no viajar en las fechas acordadas, pese a que el compromiso estaba firmado por Leandro Petersen, responsable de Marketing, y Pablo Díaz, a cargo de Relaciones Internacionales. Más adelante, se esperaba cumplir el contrato en marzo de 2026, después de la Finalissima ante España en Lusail, pero la casa madre del fútbol argentino cerró otro amistoso frente a Qatar para el 31 de marzo, postergando nuevamente el compromiso con India hasta un eventual septiembre, considerado inaceptable por la contraparte.
Ante el riesgo concreto de un reclamo legal por parte del gobierno de Kerala, la AFA analiza una salida que impacta de lleno en lo deportivo: viajar a India a pocos días del inicio del Mundial para cumplir con el partido adeudado. La alternativa genera fuertes contradicciones con las necesidades del plantel y del cuerpo técnico. El desgaste físico que implicaría un viaje tan largo, la pérdida de días clave de descanso y la imposibilidad de instalarse con anticipación en Estados Unidos son factores que preocupan puertas adentro.
Si bien Lionel Messi realizó recientemente una gira comercial por India, el antecedente no alcanza para minimizar el problema. La cancelación de amistosos en Norteamérica y la prioridad otorgada a una obligación económica exponen una desprolijidad administrativa que, en un momento sensible del calendario, amenaza con condicionar la preparación del campeón del mundo y sumar ruido a un proceso que, hasta ahora, había sido planificado con precisión quirúrgica.