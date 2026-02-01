Salarios de niñeras y cuidadores: cuánto cobran por hora y por mes en febrero

Las niñeras y los cuidadores de adultos que trabajan en casas particulares mantienen en febrero de 2026 los mismos valores salariales que el mes anterior, ya que todavía no se definió una nueva actualización oficial. Estos montos funcionan como referencia para empleadores y trabajadores al momento de liquidar los sueldos.
Este grupo integra la cuarta categoría de empleados de casas particulares, que contempla tareas de asistencia y cuidado no terapéutico. Las funciones incluyen el acompañamiento de niños, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad o individuos enfermos, siempre sin realizar prácticas médicas.
Los valores vigentes son difundidos por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) y establecen montos mínimos tanto para quienes trabajan por hora como para quienes tienen un esquema mensual.
Cuánto cobran por hora las niñeras y cuidadores
Para quienes prestan servicios por hora o por jornada, los valores de febrero de 2026 aplican a trabajadores que cumplen menos de 24 horas semanales para un mismo empleador. Estos montos son el piso legal que debe respetarse en la contratación.
- Con retiro: $3.383,53 por hora
- Sin retiro: $3.783,33 por hora
La diferencia entre ambas modalidades se explica por la permanencia en el lugar de trabajo. En el régimen sin retiro, el trabajador permanece en el domicilio del empleador durante la jornada o la semana, lo que impacta en el valor del salario.
Sueldo mensual de niñeras y cuidadores en febrero
Quienes trabajan bajo una modalidad mensual, es decir, 24 horas semanales o más para un mismo empleador, tienen como referencia en febrero de 2026 los siguientes salarios básicos:
- Con retiro: $427.806,54 mensuales
- Sin retiro: $476.745,56 mensuales
Estos montos se liquidan de manera proporcional si la jornada no alcanza el total establecido y corresponden únicamente al salario base, sin adicionales.
Qué conceptos se pagan aparte del sueldo
Además del salario mensual u horario, los empleadores deben abonar otros conceptos obligatorios. Entre ellos se encuentran la antigüedad, que se calcula en función de los años trabajados, y los aportes jubilatorios y de obra social, que varían según la carga horaria.
También es importante tener en cuenta que el cumplimiento de estos pagos es clave para garantizar el acceso a cobertura médica, aportes previsionales y derechos laborales básicos para quienes se desempeñan en tareas de cuidado.
Mientras se espera una nueva negociación paritaria, estos valores continúan siendo la referencia oficial para febrero de 2026.