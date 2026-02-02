Machos y cholitas: el caporal boliviano conquista Tucumán

A unos metros están las más chicas. Libia, de 9 años y Eluney, de 11, ajustan las trenzas y acomodan el sombrero antes de empezar. Llegaron, una por recomendación familiar y la otra por videos en TikTok y hoy esperan cada práctica como una fiesta. “Me gusta porque tiene mucha emoción, sonrisas y baile”, dice Libia. Eluney coincide y agrega que lo vive como una forma de alabanza. Ambas recuerdan los nervios de la primera clase y los complicados pasos que no salían, pero también describen la sensación de ponerse el traje. “Los tacos y el sombrero cambian todo. Te hacen sentir más grande”, cuenta. Para nada tímidas, muestran juntas el paso que a las dos les costó más aprender: con giro doble y movimiento de brazos que cambian de dirección, explican la complejidad que tiene.