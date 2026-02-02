Secciones
Febrero creativo: arrancan los talleres gratuitos de dibujo, animación y literatura para chicos

El Ente Cultural lanzó sus actividades de "Verano con Cultura" en la sede de San Martín 251.

El Ente Cultural de Tucumán dictará en febrero talleres gratuitos para niños, jóvenes y adolescentes, dentro del programa “Verano con Cultura”. Las actividades se desarrollarán en San Martín 251, con inscripción presencial y cupos limitados. La propuesta incluye talleres de dibujo, animación digital y literatura, pensados como espacios de aprendizaje, expresión creativa y encuentro. Hoy arranca el taller “Colonia de vacaciones dibujada”. 

Este taller de dibujo y animación digital ofrece una introducción a la animación digital mediante el dibujo, el uso de modelos de animación y recursos audiovisuales, promoviendo la creatividad y el trabajo con nuevas tecnologías. La inscripción precisa de la firma del reglamento por parte de padres o tutores. El dictado está a cargo del docente Aureliano Acevedo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, a niños, a adolescentes de 8 a 16 años.

Mañana empieza a dictarse el taller de dibujo infanto-juvenil, para que niños exploren técnicas de dibujo y producción gráfica, en un espacio lúdico y creativo. El objetivo es brindar una experiencia artística por medio de talleres de dibujo y producción de trabajos gráficos. Se dictará los martes y jueves, de 10 a 12, para niños y adolescentes de 8 a 16 años. La docentes será Eugenia Valoy. La inscripción también precisa firma de padres o tutores.

Mañana también arranca el taller literario para adolescentes “Narrando la ciudad”, que propone explorar la literatura urbana a partir de recorridos de a pie por el centro de San Miguel de Tucumán, combinando instancias teóricas y prácticas. La propuesta invita a transformar la experiencia cotidiana, las historias y los personajes de la ciudad en material narrativo, con una marcada impronta local. El profesor Juan Ángel Cabaleiro lo dictará los martes, de 18 a 20; para adolescentes de 14 a 21 años.

El miércoles comienza el taller “Tucumán, tierra de leyendas. Mitos y leyendas del Ingenio Azucarero: el Familiar”. Se trata de un espacio de lectura, escucha y escritura destinado a acercar a los jovenes a los mitos y leyendas locales. El taller busca fomentar la imaginación, la curiosidad y la expresión, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural. La propuesta incluye lecturas y narraciones, producciones gráficas y plásticas, la construcción colectiva de un mural y la participación de las familias en la recuperación de relatos. Lo dictará la profesora Guadalupe Albornoz, los miércoles de 18 a 19. La inscripción también requiere la firma del padre, madre o tutor.

