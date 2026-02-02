Febrero creativo: arrancan los talleres gratuitos de dibujo, animación y literatura para chicos

El miércoles comienza el taller “Tucumán, tierra de leyendas. Mitos y leyendas del Ingenio Azucarero: el Familiar”. Se trata de un espacio de lectura, escucha y escritura destinado a acercar a los jovenes a los mitos y leyendas locales. El taller busca fomentar la imaginación, la curiosidad y la expresión, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural. La propuesta incluye lecturas y narraciones, producciones gráficas y plásticas, la construcción colectiva de un mural y la participación de las familias en la recuperación de relatos. Lo dictará la profesora Guadalupe Albornoz, los miércoles de 18 a 19. La inscripción también requiere la firma del padre, madre o tutor.