Febrero creativo: arrancan los talleres gratuitos de dibujo, animación y literatura para chicos

El Ente Cultural de Tucumán dictará en febrero talleres gratuitos para niños, jóvenes y adolescentes, dentro del programa “Verano con Cultura”. Las actividades se desarrollarán en San Martín 251, con inscripción presencial y cupos limitados. La propuesta incluye talleres de dibujo, animación digital y literatura, pensados como espacios de aprendizaje, expresión creativa y encuentro. Hoy arranca el taller “Colonia de vacaciones dibujada”.
Este taller de dibujo y animación digital ofrece una introducción a la animación digital mediante el dibujo, el uso de modelos de animación y recursos audiovisuales, promoviendo la creatividad y el trabajo con nuevas tecnologías. La inscripción precisa de la firma del reglamento por parte de padres o tutores. El dictado está a cargo del docente Aureliano Acevedo, los lunes, miércoles y viernes, de 10 a 12, a niños, a adolescentes de 8 a 16 años.
Mañana empieza a dictarse el taller de dibujo infanto-juvenil, para que niños exploren técnicas de dibujo y producción gráfica, en un espacio lúdico y creativo. El objetivo es brindar una experiencia artística por medio de talleres de dibujo y producción de trabajos gráficos. Se dictará los martes y jueves, de 10 a 12, para niños y adolescentes de 8 a 16 años. La docentes será Eugenia Valoy. La inscripción también precisa firma de padres o tutores.
Mañana también arranca el taller literario para adolescentes “Narrando la ciudad”, que propone explorar la literatura urbana a partir de recorridos de a pie por el centro de San Miguel de Tucumán, combinando instancias teóricas y prácticas. La propuesta invita a transformar la experiencia cotidiana, las historias y los personajes de la ciudad en material narrativo, con una marcada impronta local. El profesor Juan Ángel Cabaleiro lo dictará los martes, de 18 a 20; para adolescentes de 14 a 21 años.
El miércoles comienza el taller “Tucumán, tierra de leyendas. Mitos y leyendas del Ingenio Azucarero: el Familiar”. Se trata de un espacio de lectura, escucha y escritura destinado a acercar a los jovenes a los mitos y leyendas locales. El taller busca fomentar la imaginación, la curiosidad y la expresión, fortaleciendo el sentido de pertenencia y la identidad cultural. La propuesta incluye lecturas y narraciones, producciones gráficas y plásticas, la construcción colectiva de un mural y la participación de las familias en la recuperación de relatos. Lo dictará la profesora Guadalupe Albornoz, los miércoles de 18 a 19. La inscripción también requiere la firma del padre, madre o tutor.