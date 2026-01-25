Secciones
DeportesMás deportes

A paso firme: Argentina goleó a Perú en el inicio de la Copa América de Futsal

El equipo de Matías Lucuix se impuso por 4-1 en Asunción. Superó la temprana baja de su arquero titular y demostró por qué es candidato a recuperar el trono continental.

CON EL PIE DERECHO. Argentina goleó en su debut en la Copa América y se puso el traje de candidato. CON EL PIE DERECHO. Argentina goleó en su debut en la Copa América y se puso el traje de candidato.
Hace 2 Hs

La selección argentina de futsal comenzó su participación en la Copa América 2026 con una victoria contundente que reafirma sus aspiraciones. En el parqué del COP Arena de Asunción, la Albiceleste derrotó 4-1 a un combativo Perú en un encuentro que tuvo de todo: expulsiones, lesiones inesperadas y una contundencia ofensiva que apareció en los momentos justos.

El partido se rompió temprano cuando el peruano Alex Juárez vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre un jugador argentino. Sin embargo, la ventaja numérica inicial para Argentina vino acompañada de una preocupación: el arquero estrella Nicolás Sarmiento sintió una molestia muscular y debió abandonar la cancha. En su lugar ingresó Lukas Acosta, quien terminó siendo una de las figuras al sostener el resultado cuando el equipo más lo necesitó.

La apertura del marcador llegó de la mano de Matías Rosa, quien con un potente disparo desde fuera del área venció la resistencia del arquero justo cuando Perú recuperaba a su quinto hombre. Con el 1-0, Argentina manejó los tiempos y se fue al descanso con la tranquilidad del marcador a favor.

Si Perú planeaba una reacción para el segundo tiempo, sus planes se desmoronaron a los 20 segundos del reinicio. Juan Pablo Cuello capturó un rebote y, con un remate fulminante, estiró la diferencia a 2-0.

A pesar del descuento de Junior Ulloa a los 12 minutos, que le puso una cuota de suspenso al trámite, la respuesta nacional fue inmediata. Lucas Granda anotó el tercero para devolver la calma y, ya sobre el cierre, Lucas Plaza aprovechó que Perú jugaba con "arquero-jugador" para sentenciar el 4-1 definitivo con un disparo desde su propio campo.

Tras este debut exitoso, el camino de Argentina en el Grupo A continuará con desafíos crecientes. El objetivo es claro: terminar entre los dos mejores de la zona para acceder a las semifinales y asegurar el boleto a la Finalissima 2026.

Temas ParaguayAsociación del Fútbol Argentino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina inicia su sueño en la Copa América de Futsal: va por la cuarta corona y el boleto a la Finalissima

Argentina inicia su sueño en la Copa América de Futsal: va por la cuarta corona y el boleto a la Finalissima

Lo más popular
Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia
1

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile
2

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán
3

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados
4

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”
5

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?
6

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Más Noticias
Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Se modificó el cronograma de pagos de febrero para jubilados

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: No está postrado en cama”

Revelan nuevos datos sobre el estado de Michael Schumacher: "No está postrado en cama”

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

Por qué los aviones evitan volar sobre el océano Pacífico entre América y Asia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

La lluvia le da un respiro a Tucumán: cómo estará el tiempo este domingo en la provincia

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Clima extremo: rigen alertas naranja y amarilla por tormentas y calor en 17 provincias

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

Homicidios con trasfondo narco que dieron y dan que hablar en Tucumán

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

¿Por qué cuesta esclarecer los crímenes narcos en Tucumán?

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el Monumental de 25 de Mayo y Chile

Recuerdos fotográficos: así fue creciendo el "Monumental" de 25 de Mayo y Chile

Comentarios