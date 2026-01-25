A paso firme: Argentina goleó a Perú en el inicio de la Copa América de Futsal

La selección argentina de futsal comenzó su participación en la Copa América 2026 con una victoria contundente que reafirma sus aspiraciones. En el parqué del COP Arena de Asunción, la Albiceleste derrotó 4-1 a un combativo Perú en un encuentro que tuvo de todo: expulsiones, lesiones inesperadas y una contundencia ofensiva que apareció en los momentos justos.
El partido se rompió temprano cuando el peruano Alex Juárez vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre un jugador argentino. Sin embargo, la ventaja numérica inicial para Argentina vino acompañada de una preocupación: el arquero estrella Nicolás Sarmiento sintió una molestia muscular y debió abandonar la cancha. En su lugar ingresó Lukas Acosta, quien terminó siendo una de las figuras al sostener el resultado cuando el equipo más lo necesitó.
La apertura del marcador llegó de la mano de Matías Rosa, quien con un potente disparo desde fuera del área venció la resistencia del arquero justo cuando Perú recuperaba a su quinto hombre. Con el 1-0, Argentina manejó los tiempos y se fue al descanso con la tranquilidad del marcador a favor.
Si Perú planeaba una reacción para el segundo tiempo, sus planes se desmoronaron a los 20 segundos del reinicio. Juan Pablo Cuello capturó un rebote y, con un remate fulminante, estiró la diferencia a 2-0.
A pesar del descuento de Junior Ulloa a los 12 minutos, que le puso una cuota de suspenso al trámite, la respuesta nacional fue inmediata. Lucas Granda anotó el tercero para devolver la calma y, ya sobre el cierre, Lucas Plaza aprovechó que Perú jugaba con "arquero-jugador" para sentenciar el 4-1 definitivo con un disparo desde su propio campo.
Tras este debut exitoso, el camino de Argentina en el Grupo A continuará con desafíos crecientes. El objetivo es claro: terminar entre los dos mejores de la zona para acceder a las semifinales y asegurar el boleto a la Finalissima 2026.