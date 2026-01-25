A paso firme: Argentina goleó a Perú en el inicio de la Copa América de Futsal

El partido se rompió temprano cuando el peruano Alex Juárez vio la tarjeta roja tras una dura infracción sobre un jugador argentino. Sin embargo, la ventaja numérica inicial para Argentina vino acompañada de una preocupación: el arquero estrella Nicolás Sarmiento sintió una molestia muscular y debió abandonar la cancha. En su lugar ingresó Lukas Acosta, quien terminó siendo una de las figuras al sostener el resultado cuando el equipo más lo necesitó.