Pelli cuestionó la política de seguridad en Tucumán: “Dos de cada tres delitos no llegan a la Justicia”
A través de un posteo en sus redes sociales, el diputado nacional sostuvo que los datos formales no alcanzan a mostrar la verdadera dimensión del delito, debido a los altos niveles de hechos que no son denunciados
El diputado nacional Federico Agustín Pelli lanzó duras críticas contra la política de seguridad en Tucumán y advirtió que la inseguridad en la provincia es mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales. A través de un posteo en sus redes sociales, sostuvo que los datos formales no alcanzan a mostrar la verdadera dimensión del delito, debido a los altos niveles de hechos que no son denunciados.
Según el legislador tucumano, la inseguridad no puede analizarse únicamente a partir de los registros policiales, ya que existe una elevada “cifra negra” de delitos que nunca llegan al ámbito judicial. “Dos de cada tres hechos delictivos no se denuncian”, afirmó, al señalar que esta situación distorsiona cualquier lectura basada solo en números oficiales.
Pelli explicó que las estadísticas actuales no logran captar los niveles reales de victimización que atraviesa la sociedad tucumana, ni tampoco la percepción social del delito. A esto sumó la falta de confianza institucional tanto en las fuerzas de seguridad como en la Justicia, y un sistema que —según remarcó— no logra responder a las necesidades concretas de los ciudadanos.
En ese marco, sostuvo que los indicadores en materia de seguridad solo serán “serios y creíbles” cuando exista un cruce integral de información entre los registros policiales, los datos judiciales y otras herramientas fundamentales, como las encuestas de victimización, que permiten medir tanto la inseguridad objetiva como la subjetiva.
“Hoy Tucumán vive una situación de emergencia permanente en materia de seguridad, y eso no se resuelve maquillando números”, expresó el diputado, quien insistió en la necesidad de avanzar hacia soluciones estructurales y de largo plazo.
Finalmente, Pelli destacó que bajo el liderazgo de Lisandro Catalán y con el trabajo de los equipos técnicos de LLA Tucumán existen propuestas concretas y voluntad política para abordar de manera integral la inseguridad, el delito y la violencia en las calles de la provincia, con el objetivo de devolverle la tranquilidad a los tucumanos.
“Tucumán no puede seguir en estado de emergencia: necesita soluciones de fondo y permanentes”, concluyó.