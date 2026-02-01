Pelli cuestionó la política de seguridad en Tucumán: “Dos de cada tres delitos no llegan a la Justicia”

El diputado nacional Federico Agustín Pelli lanzó duras críticas contra la política de seguridad en Tucumán y advirtió que la inseguridad en la provincia es mucho mayor que la que reflejan las estadísticas oficiales. A través de un posteo en sus redes sociales, sostuvo que los datos formales no alcanzan a mostrar la verdadera dimensión del delito, debido a los altos niveles de hechos que no son denunciados.