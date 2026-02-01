“Es el momento de Carlos”: los elogios de Novak Djokovic a Alcaraz tras perder la final del Abierto de Australia

En el cierre, el español agradeció a su equipo y a su familia, en un torneo en el que no contó con Juan Carlos Ferrero en el banco. “Nadie sabe lo duro que trabajé para lograr este torneo. He perseguido este momento durante mucho tiempo y este trofeo también es de ustedes”, afirmó. También reconoció el apoyo del público australiano y de la organización.