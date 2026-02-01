Secciones
DeportesTenis

“Es el momento de Carlos”: los elogios de Novak Djokovic a Alcaraz tras perder la final del Abierto de Australia

Después de la final en Melbourne, el campeón y el subcampeón intercambiaron reconocimientos durante la ceremonia de premiación y destacaron el valor deportivo del cruce y sus trayectorias.

FINAL EN MELBOURNE. El español se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic en cuatro sets. FINAL EN MELBOURNE. El español se consagró campeón del Abierto de Australia tras vencer a Novak Djokovic en cuatro sets.
Hace 53 Min

Las declaraciones posteriores a la final del Australian Open dejaron en claro el respeto entre los protagonistas. Tras imponerse por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic intercambiaron elogios durante la ceremonia de premiación en Melbourne Park.

El primero en hablar fue Djokovic, que felicitó al campeón y marcó el inicio de una nueva etapa para el español. “Es el momento de Carlos. Te deseo mucha suerte para el resto de tu carrera. Eres muy joven y te queda mucho tiempo”, expresó el serbio, que perdió por primera vez una final del Abierto de Australia tras haber ganado las diez anteriores.

Alcaraz, por su parte, pidió que el público reconociera a su rival antes de comenzar su discurso. “Merece una ovación”, señaló, y agregó: “Lo que hacés es muy inspirador, no solo para los tenistas, sino para todas las personas. Disfruto mucho verte jugar y te agradezco por lo que hacés todos los días”. También destacó el hecho de haber compartido vestuario y pista con Djokovic.

El campeón tuvo además palabras para Rafael Nadal, presente en el estadio. “Es un poco raro verlo aquí. Es la primera vez que me ve desde que soy profesional. Que esté siguiendo este partido es algo muy especial”, dijo Alcaraz, que valoró la trayectoria de su compatriota.

En el cierre, el español agradeció a su equipo y a su familia, en un torneo en el que no contó con Juan Carlos Ferrero en el banco. “Nadie sabe lo duro que trabajé para lograr este torneo. He perseguido este momento durante mucho tiempo y este trofeo también es de ustedes”, afirmó. También reconoció el apoyo del público australiano y de la organización.

Djokovic volvió a tomar la palabra para felicitar nuevamente al campeón. “Lo que hiciste es histórico. Mucha suerte para el resto de tu carrera. Estoy seguro de que nos vamos a enfrentar muchas veces más”, señaló. Además, agradeció al público por el respaldo recibido y se refirió a Nadal, a quien definió como una de las grandes figuras del tenis.

Temas AustraliaNovak DjokovicAbierto de AustraliaCarlos Alcaraz
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Abierto de Australia tras caer ante Alexander Zverev

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del Abierto de Australia tras caer ante Alexander Zverev

Polémica en el Australian Open por un pelotazo en dobles

Polémica en el Australian Open por un pelotazo en dobles

Lo más popular
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
1

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
2

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
3

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo
4

Tucumán pasó a alerta naranja y se esperan fuertes tormentas durante el domingo

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?
5

Verano 2026: ¿cuál es la mejor playa de Brasil según la Inteligencia Artificial?

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
6

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Más Noticias
Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El precio de la pasión: cuánto gasta el hincha de Atlético Tucumán para ir a la cancha

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Comentarios