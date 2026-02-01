“Es el momento de Carlos”: los elogios de Novak Djokovic a Alcaraz tras perder la final del Abierto de Australia
Después de la final en Melbourne, el campeón y el subcampeón intercambiaron reconocimientos durante la ceremonia de premiación y destacaron el valor deportivo del cruce y sus trayectorias.
Las declaraciones posteriores a la final del Australian Open dejaron en claro el respeto entre los protagonistas. Tras imponerse por 2-6, 6-2, 6-3 y 7-5, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic intercambiaron elogios durante la ceremonia de premiación en Melbourne Park.
El primero en hablar fue Djokovic, que felicitó al campeón y marcó el inicio de una nueva etapa para el español. “Es el momento de Carlos. Te deseo mucha suerte para el resto de tu carrera. Eres muy joven y te queda mucho tiempo”, expresó el serbio, que perdió por primera vez una final del Abierto de Australia tras haber ganado las diez anteriores.
Alcaraz, por su parte, pidió que el público reconociera a su rival antes de comenzar su discurso. “Merece una ovación”, señaló, y agregó: “Lo que hacés es muy inspirador, no solo para los tenistas, sino para todas las personas. Disfruto mucho verte jugar y te agradezco por lo que hacés todos los días”. También destacó el hecho de haber compartido vestuario y pista con Djokovic.
El campeón tuvo además palabras para Rafael Nadal, presente en el estadio. “Es un poco raro verlo aquí. Es la primera vez que me ve desde que soy profesional. Que esté siguiendo este partido es algo muy especial”, dijo Alcaraz, que valoró la trayectoria de su compatriota.
En el cierre, el español agradeció a su equipo y a su familia, en un torneo en el que no contó con Juan Carlos Ferrero en el banco. “Nadie sabe lo duro que trabajé para lograr este torneo. He perseguido este momento durante mucho tiempo y este trofeo también es de ustedes”, afirmó. También reconoció el apoyo del público australiano y de la organización.
Djokovic volvió a tomar la palabra para felicitar nuevamente al campeón. “Lo que hiciste es histórico. Mucha suerte para el resto de tu carrera. Estoy seguro de que nos vamos a enfrentar muchas veces más”, señaló. Además, agradeció al público por el respaldo recibido y se refirió a Nadal, a quien definió como una de las grandes figuras del tenis.