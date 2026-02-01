Joaquín Pereyra, ex Atlético y figura en la MLS, cuestionó las políticas migratorias de Donald Trump

Joaquín Pereyra atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional. Luego de consolidarse en Atlético Tucumán, el volante ofensivo dio el salto a la MLS y se transformó rápidamente en una de las piezas más influyentes de Minnesota United, rendimiento que le permitió renovar su contrato con la franquicia estadounidense hasta el 31 de diciembre de 2028.
Sin embargo, su presente deportivo convive con una realidad social compleja. En una entrevista con el diario local Pioneer Press, el ex jugador de Rosario Central se refirió al clima de tensión que se vive en Minnesota por el endurecimiento de los controles migratorios y no dudó en expresar su preocupación y su desacuerdo con las políticas impulsadas por el presidente Donald Trump.
“Hay miedo. La gente tiene miedo, y nosotros también”, relató Pereyra al describir cómo cambió la vida cotidiana en la ciudad. Según explicó, cada salida implica una alerta constante: desde caminar por el barrio hasta hacer compras en el supermercado. “Siempre llevo conmigo el pasaporte argentino y la Green Card”, contó, como una medida preventiva que, aun así, no le brinda certezas.
El mediocampista advirtió que ni siquiera contar con la documentación en regla garantiza tranquilidad. “Vimos casos de personas que tenían todo en orden y aun así fueron detenidas o tratadas de mala manera”, señaló, marcando una preocupación que atraviesa a buena parte de la comunidad migrante.
Desde su experiencia personal, Pereyra remarcó el contraste entre las oportunidades que ofrece Estados Unidos y el trato que hoy reciben muchos extranjeros. “Para quienes venimos de América Latina, llegar acá representa un salto enorme en calidad de vida. Por eso duele ver que se avance de esta forma”, reflexionó.
Finalmente, el futbolista dejó un mensaje directo a las autoridades locales y nacionales. “Espero que esto termine. El maltrato a las personas no puede existir en ningún lugar del mundo”, expresó, dejando en claro que su compromiso va más allá del fútbol y que su voz busca visibilizar una problemática que afecta a miles de personas.