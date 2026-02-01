Secciones
Seguridad

San Juan: policías salvaron a un bebé que nació en un inodoro y no respiraba

En un dramático parto domiciliario, el recién nacido cayó accidentalmente al sanitario y no presentaba signos vitales.

Hospital Rawson de San Juan. . Hospital Rawson de San Juan. .
Hace 26 Min

Una joven de 26 años protagonizó un dramático parto domiciliario en el departamento sanjuanino de 25 de Mayo, donde efectivos policiales lograron salvarle la vida a su bebé tras rescatarlo del interior de un inodoro.

El hecho ocurrió este sábado, cuando la mujer comenzó con el trabajo de parto mientras se encontraba en el baño de su vivienda acompañada por una vecina.

La situación se tornó crítica cuando el recién nacido cayó accidentalmente al sanitario, lo que motivó un desesperado pedido de auxilio a las fuerzas de seguridad.

Al arribar al domicilio, el personal de la Comisaría 10ª constató que el pequeño no presentaba signos vitales. Ante la urgencia del cuadro, una de las agentes inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Gracias a la intervención, el bebé comenzó a presentar signos vitales positivos y pudo ser estabilizado en el lugar.

En medio de un clima de extrema tensión, los uniformados trasladaron a la madre hacia la cocina de la propiedad para que pudiera mantener al niño sobre su pecho, dado que el recién nacido aún permanecía unido al cordón umbilical al momento del rescate.

Posteriormente, ambos fueron derivados de urgencia al Hospital de 25 de Mayo y, debido a la complejidad del caso, se dispuso su traslado al Hospital Dr. Guillermo Rawson para una atención especializada.

Desde el centro de salud informaron que tanto la madre como su hijo permanecen internados bajo observación para los controles pertinentes, aunque confirmaron que los dos “se encuentran en buen estado de salud”.

¿Cómo se puede frenar el avance del narcotráfico en la región?

Carlos Paz: una mujer cayó desde el piso 13 de un edificio y está grave

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley
Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025
Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro
LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición
Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán
El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán
Los países que quedarán debajo del océano en 2050: la alerta de National Geographic

Para qué sirve tener romero en la mesa de luz y por qué recomiendan hacerlo

Horóscopo chino: los tres signos que mejorarán su economía en febrero de 2026

El uno por uno de Atlético Tucumán frente a Huracán

Mucho ensayo, buena función y el mismo final de siempre para Atlético Tucumán

Atlético volvió a quedarse corto y empató con Huracán en el José Fierro

A pesar de las controversias, la baja en la edad de punibilidad se convertiría en ley

Qué legisladores llevaron más propuestas y cuáles menos en 2025

