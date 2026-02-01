Lejos de todo: el desafío de alimentar en sitios remotos y mantener comidas saludables

Según la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), en Argentina, hay 62 proyectos activos de litio, cobre, oro y plata. Si se concretan, para 2032 se abrirán 100.000 empleos nuevos y las exportaciones mineras llegarán a u$s12.000 millones al año. Al boom minero se suma el crecimiento de la industria del petróleo y el gas en distintas regiones aisladas de nuestro país, lo que genera la necesidad de alimentar y cuidar a un número de trabajadores cada vez más grande.