Trancas: pasajera intentó ocultar tres kilos de marihuana dentro de una mochila y en el cesto de basura de un micro

La mujer viajaba con su hija menor de edad desde la provincia de Jujuy hacia Mendoza. Quedó detenida por llevar cuatro paquetes con la sustancia vegetal.

Hace 49 Min

Una patrulla del Escuadrón 55 “Tucumán” se encontraba ayer desplegada sobre la Ruta Nacional N° 9, a la altura del kilómetro 1.358, lugar donde se inspeccionó un colectivo que circulaba desde Jujuy hacia Mendoza.

El hecho ocurrió en el Peaje Molle Yaco, Departamento de Trancas.

Al efectuar el control del piso superior del micro, los funcionarios notaron la existencia de una mochila oculta en las últimas butacas, por lo que en presencia de testigos procedieron a abrirla. Allí, los gendarmes hallaron tres ladrillos que contenían una sustancia vegetal.

Asimismo, descubrieron otro paquete con las mismas características dentro del cesto de basura.

Seguidamente, los efectivos lograron identetificar a una mujer oriunda de Catamarca, quien viajaba con su hija menor de edad y era la propietaria de la mochila.

Las pruebas de campo Narcostet confirmaron la existencia de un total de 3 kilos 667 gramos de cannabis sativa.

Consecuentemente, intervino el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán que dispuso la detención de la involucrada y la incautación de la droga como así tambén otros elementos de interés para la causa, las cuales quedaron a disposición de justicia.

