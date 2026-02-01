Secciones
OpiniónColumnas

Recuerdos fotográficos: 1935. Se extiende la práctica de fútbol en canchitas de adoquines

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: 1935. Se extiende la práctica de fútbol en canchitas de adoquines
Jorge Olmos Sgrosso
Por Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

1935. Hacía menos de 40 años que se había iniciado y conocido la práctica del fútbol en Tucumán, gracias a los ingleses del ferrocarril y a José Fierro como su gran difusor. En esta instantánea de César Martínez Lanio se aprecia como rápidamente se convirtió en una práctica popular, sin importar que el calzado sea el adecuado, o que la improvisada canchita sea de adoquines. Se jugaba en las calles y veredas de la ciudad, lo que generaba quejas y molestias de los vecinos, a quienes, con frecuencia, la pelota les destruía los vidrios de las ventanas.

Temas TucumánRecuerdos fotográficos
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA
1

Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas
2

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte
3

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota
4

La madrugada coscoína es territorio de Melina Cabocota

Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta”
5

Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta”

La fiesta del Seven de Tafí del Valle
6

La fiesta del Seven de Tafí del Valle

Más Noticias
Llueve sobre mojado

Llueve sobre mojado

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana

IA: oportunidades y riesgos para la convivencia humana

Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Seguí en vivo la fiesta del Seven de Tafí del Valle a través de LA GACETA

Octava Luna:la cartelera

Octava Luna:la cartelera

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

LLA 2027: Milei, el desafío de nacer desde el techo y de construir la nueva oposición

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Retorno a clases: ejecutan obras de refacción en las escuelas tucumanas

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Comenzó un plan de regularización dominial en Campo Norte

Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta”

Recuerdos fotográficos: cábala antes del show: “dormir la siesta”

Comentarios