Vacaciones: un encuentro cara a caraentre la escasez y la abundancia

El mito de la abundancia

Desde los relatos más antiguos, la humanidad ha narrado su relación con la abundancia en términos conflictivos. Para los griegos, el mito de Tántalo reflejaba la condena de quien, rodeado de agua y frutos, nunca lograba saciar su sed ni su hambre. En la tradición bíblica, el Edén simboliza la abundancia originaria, pero también la incapacidad humana de sostenerla sin caer en la tentación. Estos relatos nos advierten que la abundancia no es sinónimo de plenitud, sino un desafío que pone a prueba los límites del psiquismo.